"Stranger Things 5" có nguy cơ bị hoãn quay do cuộc đình công mới ở Hollywood

HHT - Một trong những lý do khiến “Phải Chăng Là Định Mệnh” ăn khách chính là nữ chính Kim So Hyun. Sao nhí một thời của màn ảnh Hàn nay đã trở thành “nữ thần học đường” vì hàng loạt vai nữ sinh cực đáng yêu.

HHT - Các đoạn trailer của "Love Next Door" khiến khán giả thêm háo hức, hứa hẹn một bộ phim cười bể bụng với đôi thanh mai trúc mã Bae Seok Ryu và Choi Seung Hyo. Đều đã ngoài 35 tuổi, Jung Hae In và Jung So Min vẫn nhập vai mượt mà khi khoác đồng phục học sinh.