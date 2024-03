Mỗi ngày một cặp đôi: Lee Chae Min xác nhận hẹn hò nữ chính "Pyramid Game" Ryu Da In

HHT - Dự án mới nhất của nhà A24 khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi công bố dàn diễn viên toàn siêu sao: Từ Joaquin Phoenix, Emma Stone, nam tài tử "The Last of Us" Pedro Pascal đến ngôi sao mới nổi của "Dune" - Austin Butler.