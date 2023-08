Mới nhất về Loki 2: Quan Kế Huy nhập hội Đa vũ trụ Marvel cùng "Thần Lừa Lọc"

HHT - Sau khoảng thời gian chờ đợi, Marvel đã chính thức công bố những hình ảnh đầu tiên cho mùa thứ 2 của series "Loki" nhằm giải tỏa cơn "khát phim" hay của người hâm mộ.

Marvel Studios đã phát hành trailer đầu tiên cho series Loki mùa thứ 2, đồng thời cũng công bố thời điểm phát hành chính thức cho mùa tiếp theo của series riêng về Thần Lừa Lọc là vào ngày 6/10, tức là chỉ hơn 2 tháng kể từ khi series Secret Invasion vừa kết thúc.

Theo những hình ảnh được tiết lộ trong trailer, người xem đã được chứng kiến những hậu quả ở phần phim trước sau khi Loki (Tom Hiddleston đóng) cùng biến thể khác vũ trụ Sylvie (Sophia Di Martino đóng) chạm trán với phản diện He Who Remains (phiên bản khác vũ trụ của Kang The Conqueror - Jonathan Majors đóng) và làm cho Dòng thời gian Thiêng liêng (vũ trụ 616) rẽ nhánh. Chính hành động này của bộ đôi Thần Lừa Lọc đã tạo điều kiện cho các biến thể khác của Kang xuất hiện, cũng như khiến cho cơ thể Loki bị biến dạng liên tục sau khi quay trở lại một tổ chức cảnh sát thời gian TVA khác.

Trong trailer, nhân vật OB, do nam diễn viên Quan Kế Huy thủ vai, đã giải thích rằng Loki đang bị hiện tượng "trượt thời gian" khiến cơ thể anh phân tách rồi lại biến mất liên hồi. Chính Mobius cũng không khỏi bất ngờ trước những gì đang xảy ra với Loki khi đây là lần đầu tiên, hiện tượng này xuất hiện ngay trong trụ sở TVA. Có lẽ, hành trình của Loki cùng các cộng sự trong mùa 2 sẽ là đi tìm cách để thoát khỏi hiện tượng kì lạ này cũng như khắc phục những hậu quả khi dòng thời gian rẽ nhánh.

Đáng chú ý, mùa 2 của Loki còn có sự xuất hiện của phản diện Kang the Conqueror. Đây chính là biến thể đã được tiết lộ trong after-credit của Ant-Man and the Wasp: Quantumania với tên gọi Victor Timely. Nhiều khả năng, phiên bản Kang này cũng đang ấp ủ một âm mưu chinh phạt toàn bộ Đa vũ trụ như phản diện Kang Trong Ant-Man 3, và nhiệm vụ của Loki, Sylvie và Mobius là sẽ phải tìm cách để ngăn chặn kế hoạch của gã.

Hiện tại, trong số các series đã được Marvel Studios sản xuất, Loki là cái tên nổi bật nhất khi hành trình của em trai Thor không chỉ mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho Vũ trụ điện ảnh Marvel mà nó cũng là cơ hội để nhân vật Loki có thể tiếp tục đồng hành cùng MCU. Tuy vẫn nhận phải một vài đánh giá không cao về các cảnh chiến đấu, nhưng nhìn tổng thể thì series này đã làm tốt vai trò mở đầu một kỷ nguyên mới cũng như mang đến cho khán giả một câu chuyện đủ sâu sắc và ý nghĩa.