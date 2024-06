Sabrina Carpenter - nữ ca sĩ đang khuấy đảo mùa hè với bản hit "Espresso" là ai?

HHT - Ẩn sau vẻ ngoài ngọt ngào là một trái tim ngoan cường, dù gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp nhưng Sabrina Carpenter vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ, với mục tiêu hoàn thành ước mơ ca hát và diễn xuất.

Bệ phóng “Công chúa Disney thế hệ mới"

Sabrina Carpenter có tuổi thơ yên bình cùng bố mẹ và ba chị gái tại Pennsylvania, Hoa Kì. Ngay từ nhỏ, cô nàng đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật. Những sân khấu đầu tiên của cô bé Sabrina 8, 9 tuổi lúc bấy giờ là trong những buổi tụ họp hát karaoke cùng cả nhà.

Bố của giọng ca Espresso cũng là người đã lắp đặt phòng thu âm tại nhà để con gái cưng có thể theo đuổi đam mê. Không phụ sự ủng hộ của phụ huynh, Sabrina bắt đầu đăng tải những bản cover các ca khúc của Christina Aguilera và Adele trên YouTube khi mới 10 tuổi. Cô đạt giải 3 cuộc thi tìm kiếm Miley Cyrus thế hệ mới, The Next Miley Cyrus Project vào năm 2009. Kể từ đây, sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cô gái nhỏ bước sang một chương mới.

Sabrina lấn sân sang diễn xuất và lần đầu ra mắt khán giả trong series Law & Order: Special Victims Unit khi chỉ mới 12 tuổi. Liên tiếp sau đó, nữ diễn viên nhí góp mặt trong hàng loạt dự án như The Goodwin Games, Horns trước khi đảm nhận vai diễn Maya Hart trong sitcom Girl Meets World của "nhà Chuột". Cùng với Olivia Rodrigo, Rowand Blanchard, Ariana Greenblatt, Sabrina Carpenter được xếp vào nhóm là "Công chúa Disney thế hệ mới" - danh xưng dành cho những diễn viên tuổi teen của "nhà Chuột".

Sabrina cũng phát triển song song sự nghiệp ca hát. Mới 20 tuổi, cô nàng đã ra mắt tới 4 album/EP, lưu diễn khắp nơi và sở hữu fandom nồng nhiệt. Năm 2018, tạp chí Nylon xếp Sabrina vào danh sách "25 bạn trẻ Gen Z đang thay đổi thế giới" cùng lời ngợi khen: “Cô ấy sẽ tái định nghĩa khái niệm về ‘thành công’ cho chính mình và những người hâm mộ".

Hành trình gian nan đi tìm bản hit đầu tay

Tưởng chừng như không gì có thể cản bước thành công của cô gái trẻ, giai đoạn 2020 - 2021 lại là 2 năm trầm lắng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Khi Sabrina chỉ vừa vui mừng thông báo về vai chính nhạc kịch đầu tiên trong vở diễn Mean Girls, sân khấu nhạc kịch Broadway danh giá bất ngờ đóng cửa vì đại dịch chỉ 2 ngày sau đó.

Không nản lòng, Sabrina lùi về sau sân khấu để trải nghiệm vai trò mới: Nhà sản xuất phim. Cô sáng lập công ty At Last Productions vào tháng 10/2022 và thành công nhận được cái gật đầu của Netflix và tấm séc 7 chữ số cho dự án phim nhạc kịch chuyển thể từ tác phẩm Alice in Wonderland. “Tôi là người quyết định cuộc đời mình sẽ đi về đâu”, cô gái trẻ quả quyết.

Cô nàng cũng dành thời gian này để sáng tác album mới. Giữa lúc đang ẩn mình, cái tên Sabrina Carpenter bất ngờ trở thành chủ đề bán tán trên mạng xã hội một cách bất đắc dĩ.

Đầu năm 2021, khi Olivia Rodrigo công phá các bảng xếp hạng với đĩa đơn drivers' license, Sabrina bất ngờ bị tình nghi là nhân vật "tiểu tam" xen vào mối quan hệ giữa Olivia và bạn trai cũ Joshua Basset. Những tin đồn xoay quanh chuyện tình tay ba ngang trái giữa ba ngôi sao Disney trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Mặc cho chính Olivia đã lên tiếng minh oan cho đàn chị, những lời công kích cá nhân nhắm vào Sabrina vẫn không dừng lại.

Sau này, trong ca khúc because i liked a boy, nữ ca sĩ dường như đã trải lòng về quãng thời gian đen tối này: “Những lời hăm doạ chật kín trong chiếc xe bán tải/ Hãy nói cho tôi biết, tôi là ai/ Dường như tôi không có quyền lựa chọn”.

Tháng 7/2022, Sabrina Carpenter một lần nữa trở lại với âm nhạc cùng album phòng thu thứ 5, Emails I Can't Send. Album bán được 18.000 bản trong tuần đầu tiên, đứng thứ 23 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của giọng ca Vicious, nhưng được nhiều người đánh giá là chưa xứng đáng với chất lượng album và tiềm năng của cô nàng.

Tuy vậy, thành công không phụ lòng những người không biết bỏ cuộc. Ca khúc Nonsense trong album bất ngờ viral trên TikTok nhờ những video trình diễn của Sabrina. Mỗi lần trình diễn ca khúc này tại một thành phố, quốc gia mới, cô nàng sẽ ứng biến, thay đổi phần lời trong đoạn bridge của Nonsense ngay tại thời điểm đó. Ca khúc đạt chứng nhận Bạch kim tại Mỹ và tiếp sức cho thành công của album phiên bản Deluxe ra mắt gần một năm sau đó.

MV Nonsense - Sabrina Carpenter.

Vừa kết thúc chuyến lưu diễn của riêng mình, Sabrina ngay lập tức chớp lấy cơ hội hát mở màn cho tour diễn lịch sử The Eras Tour của Taylor Swift tại khu vực Mỹ Latinh, Úc và Singapore. Cô nàng từng cover ca khúc I Knew You Were Trouble và là một Swifties thứ thiệt. Cô tự hào chia sẻ trải nghiệm trình diễn mở màn cho thần tượng như "một giấc mơ thời thơ ấu trở thành hiện thực".

Thời cơ vàng cho “trái tim ngoan cường"

Cùng với hiệu ứng từ album Emails I Can’t Send (Deluxe) và The Eras Tour, ca khúc Espressođang công phá các bảng xếp hạng, trở thành ca khúc Top 10 Billboard Hot 100 đầu tiên trong sự nghiệp của cô nàng và đứng đầu tại Anh Quốc trong nhiều tuần. Chất nhạc Nu-Disco chưa bao giờ lỗi thời cùng lời hát tinh nghịch hứa hẹn sẽ trở thành bản hit mùa hè lớn của năm 2024.

Chớp lấy thời cơ vàng, Sabrina tiếp tục ra mắt MV Please Please Please với sự góp mặt của bạn trai Barry Keoghan. Ca khúc ngay lập tức gây bão và debut tại vị trí thứ 2 trên BXH Billboard Hot 100 tuần này. Nữ ca sĩ thông báo sẽ ra mắt album mới mang tên Short n' Sweet vào ngày 23/8 tới đây.

MV Please Please Please - Sabrina Carpenter.

Sabrina cũng sẽ có một năm bận rộn hết công suất với các dự án phim, gần nhất là dự án Alice in Wonderland do cô đóng chính. Cô nàng cũng tích cực tham gia các chiến dịch quảng cáo và ra mắt dòng nước hoa riêng.

Sau 13 năm hoạt động bền bỉ, tất cả những cánh cửa cơ hội đang mở ra dành cho Sabrina Carpenter. Và cô nàng là một người mơ lớn: “Sẽ là dối lòng nếu tôi không nói mình muốn trở thành một EGOT (danh hiệu cao qúy dành cho các nghệ sĩ chiến thắng cả 4 giải thưởng Emmy (truyền hình), Grammy (âm nhạc), Oscar (điện ảnh) và Tony (sân khấu)”.