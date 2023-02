Momo (TWICE) phá kỷ lục trở thành người nổi tiếng được theo dõi nhiều nhất ở Nhật Bản

HHT - Momo (TWICE) đã ghi thêm một điểm nhấn nữa trong 8 năm sự nghiệp của mình. Cô phá vỡ kỷ lục về lượng người theo dõi trên Instagram so với các thần tượng khác ở Nhật Bản.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đã xác nhận rằng Momo (TWICE) đã đạt 10 triệu người theo dõi trên Instagram. Momo chỉ mất 9 tháng để đạt được con số đáng ngưỡng mộ này, cô mở tài khoản từ tháng 5 năm ngoái. Kỷ lục này khiến cô trở thành người nổi tiếng được theo dõi nhiều nhất ở Nhật Bản.

Giữa tin đồn tan rã vào năm 2022, TWICE đã dập tắt những đồn đoán vô căn cứ khi thông báo một kỷ nguyên mới của nhóm bằng việc đồng loạt mở Instagram cá nhân của các thành viên. Vì đây là lần đầu tiên các thành viên mở tài khoản mạng xã hội nên ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ toàn cầu.

Các thành viên nhóm TWICE có lượng người theo dõi tăng đột biến nhờ việc tích cực đăng tải các bài viết để tương tác với người hâm mộ. Sau 9 tháng, TWICE đã chứng minh độ nổi tiếng không ngừng trong 8 năm sự nghiệp của mình khi lập kỷ lục mới trên Instagram.

Đặc biệt, Momo đã thể hiện tầm ảnh hưởng của mình bằng cách đạt 10 triệu người theo dõi. Được biết, Momo đã phá vỡ kỷ lục ban đầu được thiết lập bởi nữ diễn viên hài/ nhà thiết kế thời trang Nhật Bản Naomi Watanabe, người có 9,91 triệu người theo dõi trên Instagram. Theo đó, Momo đã trở thành người nổi tiếng được theo dõi nhiều nhất ở Nhật Bản.

Bên cạnh đó, hai thành viên người Nhật Bản khác của TWICE là Sana và Mina cũng khẳng định độ nổi tiếng khi lọt vào Top 10 người nổi tiếng có nhiều người theo dõi nhất.

Sắp tới đây, TWICE sẽ phát hành mini album mới Ready To Be vào ngày 10/3. Album mới của các cô gái xinh đẹp nhà JYP đã thu hút sự chú ý lớn trước khi phát hành chính thức, bởi đây là lần đầu tiên sau khoảng 7 tháng TWICE sẽ phát hành một album mới. Mini album thứ 11 Between 1&2 của nhóm đã phát hành vào ngày 26/8 năm ngoái.

TWICE quả là những cô gái chăm chỉ. Trước khi trở lại với mini album, nhóm đã phát hành đĩa đơn tiếng Anh mang tên Moonlight Sunrise vào ngày 20/1, với giai điệu sôi động bắt tai được nhiều người khen ngợi. Sau cú mở màn ngon lành đầu năm, không chỉ ONCE (fandom của TWICE) mà đông đảo khán giả yêu K-Pop càng thêm mong chờ sản phẩm âm nhạc tiếp theo của nhóm.