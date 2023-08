"Món Quà Của Cha" vừa đóng máy, Ngọc Huyền có một quyết định bất ngờ

HHT - Ở tập 2 The New Mentor, Hồ Ngọc Hà loại thí sinh đội Thanh Hằng. Ở tập 3, sau khi giành chiến thắng và nắm quyền "sinh sát", Thanh Hằng quyết định cho hai chiến binh team bạn thân Hà Hồ "out game".