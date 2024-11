Mr. Plankton: Màn cướp dâu "điên rồ" gây sốt và cái kết day dứt nhưng thực tế

HHT - Nhắc đến loạt phim Hàn lên sóng trong tháng 11, "Mr. Plankton" là một trong những cái tên nổi bật nhất. Các trích đoạn trong phim, đặc biệt là phân cảnh cướp dâu của nam chính Hae Jo (Woo Do Hwan) hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mr. Plankton vừa lên sóng đã lập tức chiếm trọn cảm tình khán giả, việc phim đưa cảm xúc người xem lên xuống như bản đồ hình sin từ đầu đến cuối phim chính là một trong những điểm thu hút đặc biệt.

Cặp đôi chính Hae Jo (Woo Do Hwan) và Jo Jae Mi (Lee Yoo Mi) có cuộc đời bất hạnh tương tự nhau. Cuộc đời của cặp đôi này cũng đã được nói lên phần nào ở tên phim. Plankton là từ bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “trôi dạt” hay “kẻ lang thang”, giống như cuộc đời của những sinh vật phù du.

Jae Mi là một cô bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi, luôn khát khao được làm mẹ nhưng lại nhận tin bị mãn kinh dù chỉ mới 28 tuổi. Càng bất hạnh hơn khi chỉ còn 3 ngày nữa, cô sẽ kết hôn với Eo Heung (Oh Jung Se) - cháu đích tôn của dòng họ danh giá đang rất mong chờ người nối dõi. Còn người yêu cũ của Jae Mi - Hae Jo lại là một người được sinh ra từ “sự cố tinh trùng”. Ban đầu, Hae Jo cũng có gia đình hạnh phúc bên bố mẹ, nhưng khi bác sĩ nhận ra sai sót, cậu đã trở thành đứa trẻ mồ côi phiêu bạt, rồi lại nhận tin mình sắp chết vì một căn bệnh hiếm gặp.

Ở những giây phút cuối đời, Hae Jo đã quyết định lên đường đi tìm “người bố sinh học” của mình, đồng thời cũng kéo theo cô bạn gái cũ với màn cướp dâu chấn động đã gây sốt khắp nền tảng mạng xã hội. Lí do mà Hae Jo chọn Jae Mi làm người đồng hành cùng mình là bởi cô thú vị đúng như cái tên, nhí nhảnh, yêu đời và vẫn tích cực dù cuộc đời có éo le.

Xem đoạn cắt, khán giả có thể cảm thấy Hae Jo "rất điên", nhưng theo dõi trọn vẹn tựa phim, người xem sẽ tự tìm được lý do để hợp lý hóa tình tiết này. Chỉ đọc qua giới thiệu phim, khán giả có thể cảm thấy nội dung của Mr. Plankton hơi cũ, nhưng thực tế, diễn biến phim lại mới lạ tới mức "điên rồ" nhưng cũng nhẹ nhàng, dễ chịu.

Hầu như từ đầu đến gần cuối, Mr. Plankton đem lại cảm giác “chữa lành” cho người xem, "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính khiến khán giả “quắn quéo” qua những cảnh họ cùng nhau vun vén tình cảm. Khung cảnh phim bình dị, góc quay cũng đẹp mê li. Và cũng chính vì thế mà đến cuối phim, cú “đánh lái” của biên kịch đã khiến khán giả phải "khóc ròng", mặc dù kết cục này hoàn toàn có thể đoán trước.

Thế nhưng khán giả vẫn đánh giá Mr. Plankton là một trong những bộ phim đáng xem nhất 2024 bởi những thông điệp mà nó gửi gắm. Cái kết "chữa rách" nhưng nhìn chung, bộ phim vẫn mang lại cảm giác “chữa lành” trọn vẹn cho người xem. Đoạn kết buồn nhưng thực tế, vì cuộc đời này không phải lúc nào cũng có kỳ tích. Sự màu nhiệm hay tươi đẹp đến từ những khoảnh khắc ta sống là chính mình, theo đuổi ước nguyện, sống sao cho đáng sống dù đó là quãng thời gian ngắn ngủi.

Mr. Plankton do biên kịch Jo Yong chấp bút, người đã từng làm nên thành công cho It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao). Hiện phim đã ra đủ 10 tập trên Netflix.