MTV EMAs 2022: Taylor Swift thắng đậm ở 4 hạng mục, Lisa (BLACKPINK) được vinh danh

HHT - Vượt qua những cái tên "cộm cán" như Adele, Ed Sheeran và Harry Styles cùng những người dẫn đầu các hạng mục đề cử khác, Taylor Swift đã chứng minh mình mới là "nữ hoàng" của MTV EMAs 2022.

Ngày 14/11 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV EMAs 2022 (MTV Europe Music Awards) đã chính thức diễn ra tại Düsseldorf, Đức dưới sự dẫn dắt của cặp đôi - nữ ca sĩ Rita Ora và đạo diễn Taika Waititi cùng sự đổ bộ của loạt sao khủng từ Âu sang Á.

Vượt qua những đối thủ nặng ký, chủ nhân bản hit Anti-Hero Taylor Swift thắng đậm với 4 hạng mục quan trọng bao gồm: "Nghệ sĩ xuất sắc nhất", "Video hay nhất", "Ca khúc Pop hay nhất" và "Video longform hay nhất" (1 trong 2 hạng mục mới bổ sung của năm nay) cho ca khúc All Too Well.

Ngoài ra, các hạng mục khác tại buổi lễ cũng được "chia" khá đồng đều. Nữ rapper tài năng Nicki Minaj thành công mang về giải thưởng "Ca khúc Hip-Hop hay nhất" và "Bài hát hay nhất" cho siêu hit Super Freaky Girl.

DJ người Pháp David Guetta cũng thắng 2 giải "Màn kết hợp hay nhất" và "Bài hát nhạc điện tử hay nhất" cho I'm Good (Blue) với Bebe Rexha.

Điều bất ngờ chính là nam ca sĩ Harry Styles chỉ nhận về 1 giải thưởng cho hạng mục "Màn trình diễn live hay nhất". Mặc dù giọng ca Watermelon Sugar góp mặt trong tận 7 đề cử cho nhiều hạng mục lớn nhỏ và còn được dự đoán sẽ là người "oanh tạc" giải thưởng năm nay.

Bên cạnh đó, các ứng viên đến từ châu Á cũng tạo nên tiếng vang khi "ẵm" về kha khá giải thưởng. Ở hạng mục “Best K-Pop” (Nghệ sĩ K-Pop xuất sắc), Lisa của nhóm BLACKPINK trở thành Nghệ sĩ solo K-Pop đầu tiên chiến thắng. Hồi tháng 8/2022, cô nàng cũng giành chiến thắng “Best K-Pop" ở lễ trao giải MTV VMAs 2022 diễn ra tại Mỹ.

Dưới đây là một số giải thưởng đáng chú ý khác tại MTV EMAs 2022:

Ca khúc tiếng Latin hay nhất: Anitta Bài hát nhạc Rock hay nhất: Muse Ca khúc R&B xuất sắc nhất: Chlӧe Video For Good: Sam Smith, Unholy (hợp tác với Kim Petras) Ca khúc có hiệu ứng Metaverse tốt nhất: BLACKPINK The Virtual