Mua vàng ngày vía Thần Tài: Có ý nghĩa gì, có thực sự mang lại may mắn không?

HHTO - Ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch - ngày vía Thần Tài - là thời điểm mà nhiều người đi mua vàng với mong muốn cả năm may mắn, phát tài. Vậy việc này (mua vàng) có thực sự khiến người mua giàu có, ăn nên làm ra không?

Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch là ngày “vía Thần Tài”, vị thần cai quản tiền bạc, của cải. Vàng được coi là tượng trưng cho sự sung túc, may mắn, tài lộc, giàu sang. Vì vậy, vào ngày mùng 10 tháng Giêng, nhiều người xếp hàng từ sớm ở các tiệm vàng để mua vàng lấy may, dù mua ít cũng được.

Các tiệm vàng ở Hà Nội thường rất đông khách vào ngày vía Thần Tài. Ảnh minh họa: TPO.

Vậy việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài có thực sự đem lại may mắn, tài lộc cho người mua không?

Nếu nhìn ở góc độ kinh tế thì mua vàng vào đúng ngày mùng 10 tháng Giêng không phải là một lựa chọn tốt trong ngắn hạn.

Thực tế ghi nhận qua nhiều năm cho thấy giá vàng trong nước thường tăng vào trước và trong ngày vía Thần Tài do nhu cầu tăng đột biến, rồi một vài ngày sau đó lại giảm. Sáng nay, dù chưa phải ngày vía Thần Tài nhưng giá vàng trong nước đã tăng nhẹ tại đa số các thương hiệu lớn, theo trang Vietnam.vn và báo Thanh Niên.

Ngoài ra, khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng trước và trong ngày vía Thần Tài cũng thường được nới rộng, khiến người mua nếu bán lại ngay (ví dụ ngay ngày hôm sau) có thể chịu lỗ.

Một tiệm vàng ở TP.HCM đông khách trước ngày vía Thần Tài năm nay. Ảnh: TPO.

Thế nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tâm lý thì khác, bởi vì sự “giàu có” cũng có nhiều cách định nghĩa. Với nhiều người, nhất là những người làm kinh doanh, việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài được coi như một cách “khởi động” về tâm lý và tinh thần, kiểu như “lấy may”. Như vậy, việc mua vàng đúng ngày khiến họ có tâm trạng vui vẻ, tích cực thì cũng là một kiểu giàu có.

Ngoài ra, việc mua một ít vàng cũng có thể tạo ra cảm giác về kỷ luật và “một khởi đầu tốt đẹp”. Với cá nhân hoặc gia đình mà nói, đây cũng là một cách tiết kiệm tiền thay vì tiêu hết.

Tóm lại, việc mua vàng ngày vía Thần Tài có may mắn hay không phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận. Nếu xem đây là một việc giúp bản thân cảm thấy vui vẻ, có kỷ luật, có động lực, thì như thế đã may mắn rồi vì đó là giá trị tâm lý tích cực.

Nhưng nếu kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn thì nên cân nhắc bởi may mắn hiếm khi đến từ một giao dịch đơn lẻ trong một ngày nhất định. Tâm thế chủ động, sự nỗ lực đều đặn cả năm mới là những điều dễ tạo ra thành công.