Hà Nội sắp có ngày nóng gần ngang mùa Hè, nhiệt độ có thể lên mức bao nhiêu?

HHTO - Tình trạng mưa ở Hà Nội sẽ không kéo dài. Dự báo mưa sẽ nhanh chóng giảm rõ rệt và nhiệt độ tăng mạnh. Trong vài ngày nữa, Hà Nội có thể có những ngày nắng nóng gần ngang mùa Hè. Liệu nhiệt độ khi đó sẽ thế nào?

Ở Hà Nội hồi mùa Thu vừa rồi đã có vài ngày rét như mùa Đông, và có lẽ sẽ không nhiều người ngạc nhiên khi có thể lại sắp có ngày nắng và nóng gần ngang mùa Hè ngay giữa mùa Xuân.

Hiện tại thì Hà Nội đang có kiểu thời tiết “chuẩn mùa Xuân”, rất ẩm và nhiều lúc có mưa nhỏ. Thậm chí trong hôm nay, 25/2, có thể có lúc mưa rào rải rác. Tuy mưa nhưng nhiệt độ không giảm mấy so với hôm qua, chiều nay nhiệt độ cảm nhận vẫn lên đến 25 - 26oC. Trong tiết trời này, nhiều người dễ bị đau nhức xương khớp, viêm đường hô hấp, nói chung không dễ chịu gì.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại Hà Nội chiều nay, 25/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Dự báo trạng thái mưa kiểu này sẽ kéo dài đến sáng mai, 26/2. Từ chiều mai, mưa giảm hoặc tạnh. Sau đó, Hà Nội sẽ bắt đầu kiểu thời tiết nồm thì vẫn nồm, mà nóng thì vẫn nóng, vì nhiệt độ bắt đầu tăng khá nhanh.

Để rồi trong cuối tuần này (28/2 - 1/3), nhiệt độ cảm nhận vào buổi trưa và chiều ở Hà Nội có thể lên đến 34oC, thực sự là ở thời điểm này mà nhiệt độ như vậy thì cảm giác sẽ rất nóng, gần ngang mùa Hè rồi.

Thậm chí, mô hình ECMWF của châu Âu dự báo nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội cuối tuần này có thể lên đến 35 - 38oC, nhưng có lẽ thực tế không đến mức đó. Phần lớn các mô hình dự báo "chỉ" khoảng 34oC thôi.



Nồm cũng sẽ chưa hết; dù từ 27/2 có thể đỡ nồm vào buổi trưa và chiều, nhưng sáng và tối vẫn rất ẩm.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa và chiều cuối tuần này (28/2 - 1/3). Ảnh: Ventusky, ICON.

Thời tiết thay đổi như dự báo trên thì ai cũng dễ mệt. Người dân nên lựa chọn trang phục nhẹ thoáng; uống nước đều đặn trong ngày ngay cả khi không thấy khát; nên che mũi, miệng khi ra ngoài.