Muộii "tim dạo" từng bài hậu Concert Thanh Xuân, bất ngờ gặp fan là Thủ khoa

HHTO - Concert Thanh Xuân là lần đầu tiên khán giả được nghe bản live của "Thanh Xuân Ta Gặp Nhau" từ Muộii. Cô khiến cả fan và non-fan đều "gục ngã" bởi khả năng trình diễn tốt đến tương tác "cưng xỉu".

Một bài đăng đang viral Threads của một Salty (fan của Muộii) với hơn 5K lượt "thả tim". Đó là khoảnh khắc nhỏ ở hậu trường buổi tổng duyệt (soundcheck) cho concert Thanh Xuân vào sáng 27/6. Có vẻ Muộii đã nán lại một chút khi thấy fan đợi bên ngoài. Cô bất ngờ "miệng chữ O" khi nhận thông tin fan là Thủ khoa đầu ra của Học viện Báo chí Tuyên truyền. "Quạt" mạnh dạn mời Muộii đến chung vui tại lễ tốt nghiệp.

Phản ứng bất ngờ của Muộii khi nhận thư mời từ fan cùng "cụm đính kèm" thông tin Thủ khoa đầu ra.

Muộii một lần nữa bình luận khen "vuýp" dưới bài đăng của bạn fan Thủ khoa.

"Like idol, like fan", có Salty là Thủ khoa đầu ra, thì Muộii là Thủ khoa đầu vào của Học viện Âm nhạc TP.HCM. Trước khi tăng độ nhận diện với hành trình tại Em Xinh "Say Hi", khán giả đã ít nhiều nghe giọng của Muộii qua các bản cover trên TikTok hay phần giọng nữ trong Chuyện Đôi Ta (Emcee L - Da LAB).

Con đường sự nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng từng bước đi chậm mà chắc đang cho thấy Muộii xứng đáng được đông đảo khán giả yêu mến. Cô sở hữu kỹ năng thanh nhạc tốt, sáng tác ổn, chơi nhạc cụ tốt. Sự mộc mạc trong cách Muộii chia sẻ về ước mơ nho nhỏ vun vén cho tiệm gà của mẹ, cho gia đình, sự chân thành khi đối đãi với fan là điều càng khiến Salty thêm yêu.

Muộii bình luận dưới một bài viết của fan chia sẻ random được vé khu Thanh Xuân 5, dù ở xa nhất nhưng vẫn nhất định có mặt để ủng hộ cô.

Ở Concert Thanh Xuân, cây đàn guitar quen thuộc đã được Muộii mang lên sân khấu để mang đến nét mới mẻ cho bản phối giữa Lên Đàng và Thanh niên làm theo lời Bác. Chuyển qua set diễn cá nhân nằm ở chương cuối (chương 3), nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Nhé Anh và Thanh Xuân Ta Gặp Nhau - đây là ca khúc cô mới phát hành và concert Thanh Xuân là lần đầu tiên Muộii trình diễn live, từ tên gọi đến thông điệp ca khác đều cho thấy sự hòa hợp "thiên thời địa lợi nhân hòa" đầy bất ngờ.

Muộii tại tổng duyệt và khi biểu diễn chính thức tại concert Thanh Xuân. - Ảnh: Lê Vượng

Khỏi phải nói, fan "chi nhánh miền Bắc" của Muộii đã thích thú cỡ nào khi chờ đúng wishlist. Khỏi phải nói, cả fan và non-fan đều "quẩy cực hăng" trong set diễn vừa sôi động vừa "nũng nịu" của cô, dành lời khen cho ngoại hình sáng sân khấu và khả năng khuấy động tốt. Trong các bài viết "xả source" hậu concert trên Threads, không khó để bắt gặp Muộii đi "thả tim" và bình luận ở nhiều bài đăng.