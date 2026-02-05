Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Muôn kiểu cư dân mạng "ông nói gà, bà nói vịt", đọc mà cười đến mất ngủ

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Sự phong phú của tiếng Việt đã dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu trên mạng xã hội, khi người này hỏi một đằng nhưng người kia đáp một nẻo.

Từ ngữ tiếng Việt vô cùng phong phú đến mức có thể gây nên nhiều tình huống hiểu lầm hài hước. Trên mạng xã hội, đã có không ít trường hợp gây tức cười ở phần bình luận, khi một người hỏi một đằng nhưng người khác đáp một nẻo. Đến mức, cư dân mạng đặt cho nó cái tên "hội chứng Nguyễn Văn Mười" do trường hợp ngay dưới đây.

624943482-17937954276135613-7458.jpg
Hiểu nhầm "Tên Cậu Là Gì" trở thành câu hỏi, người này lầm tưởng bộ phim trùng tên với chính mình, từ đó tạo nên "hội chứng Nguyễn Văn Mười" dở khóc dở cười.

"Hội chứng Nguyễn Văn Mười" còn lan tỏa sang không ít bộ phim khác. Chỉ một câu hỏi tên phim tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở nên gian nan hơn rất nhiều. Cũng vì sự nhiều nghĩa của từ vựng tiếng Việt mà cư dân mạng hỏi - đáp nhau lệch pha, trở thành "miếng hài" của những người khác.

625151885-17887534422427734-8367.jpg
Bộ phim Oh Sehun đến từ đạo diễn bậc thầy James Cameron.
625547078-17937954306135613-4670.jpg
May quá bạn ấy không đợi sang "mai" để đưa tên phim cho người cần.

Không những phim ảnh mà âm nhạc cũng là một "kho tàng" dễ gây hiểu lầm bởi những cái tên độc đáo. Thông thường, những tên bài hát được viết thành câu, có tính chất trần thuật hay biểu cảm dễ dàng khiến người hỏi hoang mang, tưởng rằng đối phương đang đặt vấn đề ngược lại cho mình.

624770246-17937954297135613-6285.jpg
Khi Hôm Nay Tôi Buồn của Phùng Khánh Linh tạo cơ hội cho cư dân mạng an ủi, động viên lẫn nhau.
625048848-17943685560110300-6738.jpg
Tên bài hát đã có, nhưng lý do bạn buồn là gì đến giờ vẫn là bí ẩn...
625025152-17937954315135613-6670.jpg
Sau này bình luận "tên bài hát là Vô Duyên" để tránh hiểu lầm không hay nhé!
625415158-17868773502549816-5071160314631185292-n.jpg
Nhưng không thể phủ nhận rằng Bài Này Chill Phết của Đen Vâu... "chill" phết!
626012714-17937954333135613-7150.jpg
Thêm một trường hợp tên bài hát là câu hỏi, tạo nên tình huống "ông nói gà bà nói vịt" hài hước.
626865311-17913571413292695-3987.jpg
Gọi anh Hiệp rồi, vậy rốt cuộc tên bài hát là gì?
626453292-17938999227116013-5512.jpg
Đến truyện cũng không thoát trường hợp "sự phong phú của tiếng Việt" này, không cần follow đâu nhé bạn.

Một trường hợp từ ngữ khác đang tạo nên nhiều chủ đề hiểu lầm hài hước đó là AI (trí tuệ nhân tạo). Từ "AI" khi viết thường sẽ là "ai", dễ khiến người đọc nhầm sang từ để hỏi ai đó trong tiếng Việt.

625376989-17887534407427734-7519.jpg
AI là ai?
625354700-17937954324135613-7918.jpg
Suýt nữa đã nổ ra tranh cãi nếu không có người thứ 3 xen vào giải thích.

Sự diệu kỳ, đa dạng và nhiều nét nghĩa của tiếng Việt tạo nên những tình huống trớ trêu thế này trên mạng xã hội. Tuy vậy sau những lần hiểu lầm, tất cả những gì để lại là hàng loạt tình huống gây cười, mang tính giải trí và thu hút sự bàn tán của cư dân mạng.

624662652-17937954288135613-6998.jpg
Không rõ hiện tại bạn này đã biết "idk" là gì chưa.
625616120-17914944807270680-7046.jpg
Tiếng Hàn nhưng lại rất Anh Văn!
625971477-17939326395116524-5704.jpg
Đang xúc động cũng phải bật cười vì sự ngây ngô, đáng yêu của cư dân mạng này.
coverfb.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#Avatar #Your Name #Hôm Nay Tôi Buồn #trào lưu mạng xã hội #meme hài hước #meme mạng xã hội

