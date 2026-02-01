"Hắc Diện" trong phim Chiến Nam bất ngờ "thoát vòng", bạn bè quốc tế nói gì?

HHTO - Đoạn clip ghi lại màn trình diễn võ thuật tại buổi ra mắt phim "Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác" bất ngờ viral trên nền tảng X với hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Ngày 27/1 vừa qua, ê-kíp và dàn diễn viên góp mặt trong phim Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác đã tổ chức buổi ra mắt tại TP.HCM. Spotlight của ngày hôm đó đổ dồn về ý tưởng dàn dựng khi biến thảm đỏ thành sàn đấu Muay Thái đầy kịch tính.

Trong đó, ê-kíp còn chiêu đãi khán giả tiết mục võ thuật dùng tay không chặt đôi các thanh gỗ do "Hắc Diện" - một diễn viên bí ẩn giấu mình sau lớp mặt nạ thực hiện. Thế nhưng khi bước vào thực hiện nhiệm vụ, anh lại tỏ ra chật vật vì độ "cứng đầu" của các thanh gỗ, phải 5 lần 7 lượt vận công mới có thể "hạ gục". Đến thanh gỗ cuối cùng, "Hắc Diện" còn khiến MC và khán giả nhiều lần "thoát tim", "mừng hụt" vì chặt mãi không gãy.

Trên mạng xã hội, những đoạn clip có nội dung này nhanh chóng viral, thu về hàng triệu lượt xem. Netizen "dở khóc dở cười" vì "Hắc Diện" có cố gắng nhưng có thể đã bị ai đó "tráo" đạo cụ nên dù thay đổi tư thế nào cũng không thể khiến thanh gỗ gãy làm hai.

Tưởng chừng sau hơn 5 ngày, mọi chuyện sẽ khép lại nhưng mới đây, trên nền tảng mạng xã hội X, một chủ tài khoản đã bất ngờ chia sẻ đoạn clip về khoảnh khắc "muốn chôn vùi" của "Hắc Diện", kèm lời thắc mắc "Tôi tự hỏi ai đã tráo đổi những tấm ván giả với những tấm ván thật?". Chủ đề này thu hút hơn 8 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận. Bạn bè quốc tế cũng có "chung hệ điều hành" với netizen Việt, để lại các ý kiến vừa hài hước vừa thương cảm cho nam diễn viên giấu mặt. Thậm chí, có người xem còn đặt nghi vấn đây có phải là một clip "quảng cáo vật liệu ván gỗ".

Cảm nghĩ của bạn bè quốc tế về tiết mục chặt gỗ đầy khó nhằn của Hắc Diện.

- Tôi biết vấn đề là gì. Anh ấy thiếu tiếng "hi-ya". Khi bạn nói "hi-ya", nó giúp bạn tập trung năng lượng để tạo ra sức mạnh tối đa. Âm thanh đó xuất phát từ phần thân thay vì cổ họng và giúp siết chặt cơ bụng.

- Nếu tôi là anh ta, tôi sẽ chuyển sang dùng chân ngay lập tức, tôi không thể mạo hiểm bị thương chỉ vì một khoản tiền ít ỏi được trả cho các pha nguy hiểm của mình.

- Tôi phải công nhận anh ấy đã kiên trì cố gắng. Nếu anh ấy đã lường trước được những pha chơi xấu thì anh ấy vẫn xứng đáng được khen ngợi vì đã cố gắng đến mức đau cả hai tay.

- Ai đó đã không kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các tấm ván của mình. Tôi đoán là chúng đã bị sa thải vào sáng hôm sau.

- Ít nhất thì anh ta cũng đeo khẩu trang, chúng ta không biết mặt anh ta.

Bên cạnh đó, netizen cũng suy đoán đây có thể là "chiêu bài truyền thông" nằm trong kế hoạch quảng bá phim. Một số "thuyết âm mưu" được dân mạng đưa ra: "Các nhà sản xuất đã dàn dựng để anh ta trở nên nổi tiếng trên mạng và thúc đẩy doanh thu phim", "Nhìn thì thấy hơi quê nhưng thực tế đây là một chiến lược truyền thông marketing. Giờ ai cũng biết đến bộ phim này nhờ màn trình diễn võ thuật lỗi",...