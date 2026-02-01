Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Ảnh-Clip hay

Google News

Hồi hộp với trend bánh kem công chúa, mỗi lần mua là một lần khui "sít rịt"

Dương Kiều (Tổng hợp)

HHTO - Những chiếc bánh kem công chúa đang trở thành trào lưu thú vị, là dịp để khui "sít rịt" bất ngờ nhân dịp đặc biệt.

Vào dịp đầu năm 2026, một trào lưu món ăn mới đang trở nên rầm rộ trên mạng xã hội. Trở thành món quà sinh nhật đang được ưa chuộng, bánh kem chảy váy công chúa được nhiều phụ huynh lẫn giới trẻ săn đón nhờ chính sự độc đáo, thậm chí hồi hộp khui "sít rịt" không thua gì túi mù.

photo-6337122527997530059-y.jpg

Loại bánh kem này có tượng công chúa ở vị trí trung tâm, và bọc một lớp nhựa trong suốt xung quanh. Khi kéo phần nhựa này lên, kem bên trong chảy xuống tạo thành lớp váy phủ lên bánh kem, hóa thành nàng công chúa xinh đẹp.

Từ đó, đây trở thành món quà được ưa chuộng cho các bé gái dịp sinh nhật hay sự kiện đặc biệt nào đó. Thậm chí, các bạn nữ cũng đang dần "săn tìm" các tiệm bánh có loại bánh kem chảy váy công chúa này.

Mẫu bánh kem chảy váy công chúa tuyệt hảo từ tiệm bánh. Nguồn: @honeybakery.2020
Bánh kem váy công chúa trở thành món quà dành cho các bé gái. Nguồn: @nu.xinh.yeu
Những video "khui" bánh kem váy công chúa đạt tương tác khủng trên TikTok. Nguồn: @bobaby0121

Tuy vậy, không phải trường hợp nào cũng thành công 100%. Trên mạng xã hội TikTok, không ít chiếc bánh kem đã không mang đến chiếc váy phủ xinh đẹp như mong đợi. Thay vào đó, phần kem bị đông lại thành khối lớn, hoặc quá lỏng và chảy lênh láng khắp nơi. Chính vì vậy, chiếc bánh kem này mới trở thành "sít rịt" lớn nhất dịp đầu năm nay, thành hay bại phụ thuộc hoàn toàn vào tay nghề của thợ bánh.

Phần kem đặc lại khiến chiếc váy không thể chảy xuống. Nguồn: 13032000h
Cô gái bất ngờ khi chiếc váy kem không phủ xuống như mong đợi. Nguồn: @tinalee_127

Nhiều bình luận từ cộng đồng mạng cho rằng bí quyết cho chiếc "váy công chúa" thành công nằm ở chính phần kem chảy. "Đặc tính của kem sữa tươi là chỉ cần có thời gian, nó sẽ đặc lại. Lạnh thì đặc dẻo, nóng thì đặc khô xốp", một cư dân mạng phân tích. Vì lẽ đó, phần kem vốn dĩ nên được vận chuyển riêng kèm theo bánh kem, để khách tựa bơm lên bánh thay vì được chuẩn bị sẵn để tránh trường hợp kem đặc lại quá sớm.

photo-6337122527997530057-y.jpg
Các công đoạn để có được chiếc bánh kem váy công chúa thành công.
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều (Tổng hợp)
#bánh kem #bánh kem chảy #bánh kem công chúa #bánh kem chảy váy công chúa #sinh nhật

Xem thêm

Cùng chuyên mục