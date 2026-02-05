Giải mã bí ẩn về meme gây sốt Tóp Tóp: Chàng trai áo trắng "tự chỉ vào mình"

Kể từ khi phần bình luận của TikTok cho phép sử dụng hình ảnh, đã có vô số trào lưu thú vị và hài hước được tạo nên. Trong đó, người dùng thường xuyên sử dụng ảnh của một anh chàng mặc áo thun trắng để bình luận, từ đó tạo nên meme "chàng trai tự chỉ vào mình" (hay Guy pointing at himself). Vậy chàng trai trẻ này là ai và vì sao bức ảnh tưởng chừng rất đơn giản này lại gây sốt?

Lướt phần bình luận TikTok, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp chiếc ảnh meme "chàng trai tự chỉ vào mình" này. Thông thường, nó được sử dụng để thể hiện phản ứng "tự nhận" một cách hài hước. Trong một số tình huống nhất định, người xem có thể cảm thấy mình chính là "đối tượng" được nói đến dù vô tình hay cố ý, và thế là bức ảnh này được sử dụng. Nói đơn giản hơn, bức ảnh như đại diện cho câu trả lời "Ai? Bạn đang nói tôi đó hả?" cho một số trường hợp nhất định.

Sức hút của meme này nằm ở sự đơn giản nhưng cực kỳ dễ đồng cảm và đơn giản. Hình ảnh chàng trai chỉ vào bản thân mang tính vui vẻ, phóng đại nên được nhiều người sử dụng mà không lo tạo nên hiệu ứng tiêu cực. Ví dụ trong một bài viết nói về việc "bạn là Thiên Bình tháng 10 và bạn xứng đáng được yêu thương", một số người dùng có thể dùng ảnh này như một cách khẳng định lại theo kiểu "Là tôi đây, bạn chắc chứ?".

Bức ảnh được bán trên Shutterstock bởi một tài khoản từ năm 2012.

Ban đầu, nhiều cư dân mạng tin rằng đây là một bức "ảnh stock", tức ảnh chụp mẫu có thể được tải từ các trang bán tư liệu ảnh như Shutterstock. Sau thời gian truy tìm, nhiều người phát hiện bức ảnh được đăng tải trên tài khoản Sabphoto, và còn có nhiều bức ảnh khác. Tuy nhiên, danh tính của chàng trai trong ảnh hiện tại vẫn là một bí ẩn lớn chưa có lời giải.