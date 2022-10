MV "I Drink Wine": Dòng hồi tưởng về quá khứ đau buồn và hành trình chữa lành của Adele

HHT - MV "I Drink Wine" của Adele đã chính thức lên sóng. Đây là ca khúc tiếp theo được giọng ca người Anh phát hành MV sau "Oh My God". Bên cạnh âm nhạc sâu lắng, khán giả còn được "giải khát" với phần nhìn cực ấn tượng.

Với độ dài hơn 7 phút, I Drink Wine của nữ ca sĩ đưa người xem xuôi theo dòng chảy của một con sông lười đầy thơ mộng. Mở đầu chuyến hành trình là hình ảnh một dòng sông được bao phủ bởi những bông hoa sặc sỡ dọc hai bên bờ và gần đó là một cây cầu hình vòm với một người đàn ông đang chơi piano.

Khi Adele xuất hiện, chủ nhân 15 chiếc kèn vàng Grammys khiến người xem choáng ngợp với vẻ ngoài vô cùng "chanh sả". Cô diện đầm dạ hội Valentino được đính kết sequin cầu kỳ, tay cầm ly rượu và nằm thư giãn trên chiếc phao đỏ. Điểm nổi bật của MV không thể không nhắc đến màn đồng diễn điệu nghệ của dàn vũ công/ vận động viên biểu diễn nghệ thuật dưới nước. Chủ nhân bản hit Rolling In The Deep sử dụng nhiều góc máy trên cao để người xem có thể thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn đặc biệt này.

Mặc dù bài hát được mang tên I Drink Wine, nhưng ý nghĩa của MV lại không như thế. Ca khúc như một dòng hồi tưởng về quá khứ đau buồn và hành trình chữa lành của Adele sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2021, Adele chia sẻ thời điểm ly hôn với chồng cũ, tinh thần của cô sa sút nghiêm trọng. Cô uống nhiều rượu với hy vọng có thể xoa dịu nỗi đau này. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của chính mình, Adele đã dần từ bỏ thói quen độc hại này và mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình mới.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bật mí trên trang cá nhân rằng I Drink Wine mới chính là MV đầu tiên cô ghi hình dù sau đó cô đã cho Easy On Me và Oh My God lên sóng trước. Tuy nhiên, mặc thần tượng kỳ công lên ý tưởng, sắp xếp, quay dựng để mang một chiếc MV chất lượng đến người xem thì fan của nữ ca sĩ lại tỏ ra vô cùng thích thú với việc "chộp" lấy những biểu cảm của Adele xuyên suốt video và tạo thành ảnh chế khiến mọi người được phen "cười xỉu".

Ngoài ra, nhiều người xem còn cho rằng trong MV Adele liên tục có nhiều cảnh quay uống rượu sang chảnh, thế nhưng thực tế phũ phàng rằng "họa mi nước Anh" đã thay thế bằng nước ép táo để đánh lừa người xem.

Một chi tiết gây chú ý ngay từ khi Adele tung teaser cho MV lần này chính là bước chuyển đổi mới trong cách vận động của cô qua các "kỷ nguyên". Từ đi bộ, đến ngồi ghế nay Adele "nhà ta" đã chuyển hẳn sang nằm hát.

Sắp tới, Adele sẽ khởi động chuỗi sự kiện âm nhạc tại Caesars Palace và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 3/2023 sau sự việc hủy show tại Las Vegas do gặp khó khăn trong việc vận chuyển và các thành viên của ê-kíp nhiễm COVID-19.