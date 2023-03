MV solo “Flower” của Jisoo (BLACKPINK): Visual đẹp "tràn màn hình" là điểm cộng

HHT - MV "FLOWER" khiến người xem choáng ngợp với nhan sắc của Jisoo. Phần beat vui tai của ca khúc cũng đang "gây mê" người hâm mộ.

Đúng 11 giờ ngày 31/3 (theo giờ Việt Nam), single album ME đánh dấu màn ra mắt solo của Jisoo chính thức lên kệ cùng MV của ca khúc chủ đề FLOWER. Đúng như những gì YG Ent từng tuyên bố, MV của Jisoo là MV được đầu tư kinh phí sản xuất lớn nhất trong các MV của BLACKPINK.

Lượt xem của MV FLOWER đang tăng lên một cách chóng mặt khi chỉ tính lượt xem công chiếu đã gần 2 triệu. FLOWER là một bản nhạc Dance, sở hữu phần beat vui nhộn, độc đáo và bắt tai. Phần nhạc nền này dự đoán sẽ trở thành giai điệu viral mạng xã hội thời gian tới. Cách sắp xếp bố cục bài hát tối giản làm bật lên chất giọng ma mị của Jisoo. FLOWER vừa thể hiện sự dịu dàng, mơ mộng chuẩn "nàng thơ" vừa toát lên nét quyến rũ, táo bạo của chị cả BLACKPINK.

MV FLOWER "bỏ bùa mê" người xem bằng nhan sắc "không góc chết" của Jisoo. Mỗi tạo hình đều xinh đẹp, xứng tầm "cây visual", "Hoa hậu giới idol". Tương tự Jennie, Rosé và Lisa, loạt outfit xa xỉ và sự hiện diện của nhà mốt mà Jisoo đang làm Đại sứ toàn cầu là không thể thiếu.

Ngoài ca khúc chủ đề FLOWER, bản B-Side All Eyes On Me cũng mang giai điệu vui tươi với phần nhạc nền là tiếng guitar. Album ME thể hiện đúng con người của Jisoo, mạnh mẽ và điềm nhiên đối diện với mọi sự việc, luôn mang lại sự vui vẻ, lạc quan cho mọi người.

Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng cho rằng giọng hát của Jisoo chưa có nhiều cải thiện trong FLOWER: Nhàn nhạt và có phần hơi ngang.

Bên cạnh đó, trong live countdown trước giờ phát hành album, Jisoo đã bật mí Rosé là người đã cùng cô tạo nên logo của FLOWER. Cô cảm ơn Rosé và bày tỏ niềm tự hào về thiết kế này.