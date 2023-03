MV teaser ra mắt solo của Jisoo (BLACKPINK): 8 tạo hình được hé lộ trong 15 giây

HHT - MV teaser cho ca khúc solo "FLOWER" của Jisoo (BLACKPINK) đang gây sốt mạng xã hội. Đúng như tên gọi, trang phục của Jisoo trong MV được lấy cảm hứng từ hoa. Visual của chị cả BLACKPINK khiến cư dân mạng trầm trồ "còn xinh đẹp hơn hoa".

MV teaser FLOWER đã cán mốc 5 triệu lượt xem chỉ sau 12 giờ 52 phút kể từ khi phát hành. Những hình ảnh đầu tiên và giai điệu của FLOWER được hé lộ trong vỏn vẹn 15 giây nhưng đủ để khiến người hâm mộ thêm phấn khích và tò mò vào ca khúc ra mắt solo của Jisoo.

Jisoo là visual của BLACKPINK, lại được mệnh danh là "Hoa hậu của giới idol". Fan sớm dự đoán MV của cô sẽ là sự quy tụ của những tạo hình lộng lẫy, kiều diễm nhất từ nữ thần tượng. Dù vậy, người hâm mộ vẫn phải "sốc visual" khi MV teaser được công bố.

Jisoo thay 8 trang phục trong 15 giây "nhá hàng" của MV, tạo hình cũng thay đổi đa dạng: Từ kiểu tóc xoăn buông nhẹ quen thuộc, tới búi cao hay nhuộm highlight phá cách. Hoa cũng là từ khóa chung trong các outfit của Jisoo.

"Queen Jisoo", "Xinh đẹp hơn hoa", "Look nào cũng quá đỉnh", "Jisoo quá đẹp, nhạc cuốn lắm nha!"... là những mỹ từ mà cư dân mạng dành cho nữ thần tượng.

FLOWER là ca khúc chủ đề nằm trong single album ra mắt solo của Jisoo ME. Album này gồm 2 ca khúc: FLOWER và All Eyes On Me, sẽ phát hành vào ngày 31/3 sắp tới. Theo YG Entertainment, vào ngày 28/3, single album ME đã vượt mốc 1,24 triệu bản đặt trước chỉ sau 3 tuần kể từ khi bắt đầu mở link đặt hàng. Đây cũng là con số pre-order cao nhất mà một nữ nghệ sĩ solo của K-Pop đạt được.