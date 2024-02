Mỹ nam Mackenyu từng từ chối thử vai kiếm sĩ “đầu tảo” Zoro trong “One Piece”

HHT - Mỹ nam Nhật Bản Mackenyu tiết lộ rằng ban đầu khi được mời thử vai chàng kiếm sĩ “đầu tảo” Zoro trong “One Piece” của Netflix, anh chàng đã từ chối.

Năm ngoái, bản phim live-action One Piece“cập bến” Netflix đã tạo nên cơn sốt toàn cầu. Theo đó, nam diễn viên Nhật Bản Mackenyu (hay còn gọi là Arata Mackenyu) cũng phủ sóng rộng khắp không chỉ khu vực châu Á mà còn trên toàn thế giới.

Trong One Piece, Mackenyu thủ vai kiếm sĩ Roronoa Zoro với mái tóc màu xanh lá đặc trưng, khi chiến đấu sử dụng ba thanh kiếm. Vốn là thợ săn hải tặc, Mackenyu sau khi gặp gỡ Luffy đã đồng ý trở thành một thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm, theo con tàu Going Merry căng buồm thẳng tiến chinh phục những đại dương mới.

Gây sốt toàn cầu là thế nhưng mới đây Mackenyu đã tiết lộ rằng ban đầu anh đã từ chối thử vai cho One Piece. Khi đó Mackenyu đang tiến hành ghi hình cho một bộ phim Hollywood khác là Knights of The Zodiac. Đây là vai chính đầu tiên của anh trong một bộ phim Hollywood, vì thế đối với Mackenyu nó rất quan trọng. Thêm nữa, khi đó Mackenyu không biết mình đang được mời đến thử vai cho One Piece bởi tên phim và vai diễn lúc này vẫn được giữ kín.

Mackenyu kể lại, anh đã từ chối thử vai cho One Piece một lần, sau đó họ lại tiếp tục mời anh lần nữa. Lúc này, Mackenyu đã nghe được một số tin đồn rằng bộ phim đó chính là One Piece của Netflix. Thế là để tìm ra “đáp án”, Mackenyu đã thương lượng: “Nếu anh cho tôi biết tên dự án, tôi sẽ nhận lời”.

Sau đó, Mackenyu nhận ra tin đồn là chính xác, anh đang được mời đóng vai Roronoa Zoro. Thế là Mackenyu ngay lập tức đồng ý: “Tôi đã nói là tôi sẽ nhận vai và họ thích điều đó”. Khi nhớ lại buổi thử vai, Mackenyu cho biết anh “thực sự may mắn” khi được chọn vào vai Zoro dù có rất nhiều ứng cử viên được mong đợi.

Mackenyu cũng kể lại trải nghiệm khi đóng phim Hollywood của mình: “Chúng tôi không thường quay phim ở Mỹ”. Thực tế, cả hai bộ phim mà Mackenyu đóng ở Hollywood đều được dựng phim trường ở bên ngoài nước Mỹ. Mackenyu kể rằng One Piece được quay ở Nam Phi trong 9 tháng, còn Knights of The Zodiac được quay ở Budapest (Hungary) trong khoảng 4 tháng.

Sắp tới, Mackenyu còn một dự án phim Hollywood đang đợi ngày lên sóng là Dragons of Wonderhatch trên nền tảng Disney+. Anh cũng sẽ trở lại với vai Zoro trong mùa 2 của One Piece đã được Netflix “bật đèn xanh”, phim chưa có ngày phát hành.