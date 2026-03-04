Mỹ nam sang Việt Nam đi chơi với CONGB, nghi vấn tham gia tuyển chọn Produce 101

Mới đây, "Anh trai" CONGB đã gây chú ý trên mạng xã hội khi đón chào một người bạn đặc biệt đến Việt Nam chơi. Cựu thí sinh Starlight Boys Ivan đang khiến ai nấy "phải nói chuyện nhiều" khi hội ngộ với các bạn đồng nghiệp cũ từ chương trình sống còn Trung - Hàn đình đám năm 2024.

Ivan đến Việt Nam chơi, gặp CONGB và nhiều Anh trai khác.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Ivan nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi anh gặp lại CONGB, Dillan và Đỗ Nam Sơn - cựu thí sinh Starlight Boys ngày nào và có mối quan hệ thân thiết với nhau thuở còn tham gia show sống còn.

Những khoảnh khắc cả hội cùng nhau dạo phố, quay video nhảy nhót, livestream chung đều được người hâm mộ ghi lại và lan truyền rộng rãi. Đặc biệt, sự "hòa tan" dễ thương giữa Ivan và CONGB khiến nhiều người thích thú.

CONGB và Ivan có nhiều khoảnh khắc dễ thương bên nhau.

Không dừng lại ở đó, Ivan còn có tương tác thú vị với các Anh trai khác, chẳng hạn như BigDaddy với những pha phản hồi hài hước trên mạng xã hội. Ai nấy đều thích thú khi Ivan cũng biết đùa và "học hỏi" rất nhanh từ những người bạn của mình.

Ivan nhảy cùng CONGB, Đỗ Nam Sơn và Dillan.

Ivan và BigDaddy cùng nhau trò chuyện hài hước. Nguồn: @ptqtrann

Ivan nhanh chóng tương tác với BigDaddy.

Sự xuất hiện của Ivan tại Việt Nam không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ mà còn khơi dậy hàng loạt đồn đoán. Một số cư dân mạng nghi ngờ rằng rất có thể anh chàng sẽ tham gia tuyển chọn thực tập sinh cho phiên bản Produce 101 sắp tới do VieON sản xuất. Dù chưa có gì xác nhận, nhưng việc Ivan - một thí sinh ngoại quốc - tham gia chương trình sẽ là làn gió mới, khiến cuộc thi trở nên "nóng sốt" hơn.

Người qua đường bắt gặp Ivan trước trụ sở của DatVietVAC. Nguồn: duidolquocnoi

Sinh năm 2001, Ivan (tên thật Trần Minh Hiên) là thực tập sinh dưới trướng Yuxiao Media, thông thạo tiếng Malaysia và tiếng Trung Quốc. Ngoài những kỹ năng hát, nhảy thuần túy của một ca sĩ thần tượng, anh chàng còn sở hữu kỹ năng chơi guitar điện. Ivan nổi lên nhờ tham gia Starlight Boys - chương trình sống còn do iQIYI và SBS đồng sản xuất, quy tụ 69 thực tập sinh tranh suất debut trong nhóm nhạc 9 thành viên.

Dù bị loại đáng tiếc, nhưng Ivan vẫn để lại ấn tượng với hình ảnh chàng trai đa năng, tự tin và thân thiện. Hiện tại, nam ca sĩ đang hoạt động trong nhóm thực tập sinh Chengxin Project (hay còn gọi là YX-Chengxin Project), đồng thời duy trì tương tác thường xuyên trên mạng xã hội cá nhân. Chính vì vậy, khán giả mong chờ Ivan sớm ra mắt chính thức, và càng đặc biệt hơn nếu là trong đội hình nhóm nhạc Việt Nam của Produce 101 tới.