Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Mỹ nam sang Việt Nam đi chơi với CONGB, nghi vấn tham gia tuyển chọn Produce 101

Thiện Dư (tổng hợp)

HHTO - Ivan - chàng thực tập sinh Starlight Boys nổi tiếng đang có nhiều khoảnh khắc gây sốt tại Việt Nam, đặc biệt khi hội ngộ CONGB, Đỗ Nam Sơn và Dillan.

Mới đây, "Anh trai" CONGB đã gây chú ý trên mạng xã hội khi đón chào một người bạn đặc biệt đến Việt Nam chơi. Cựu thí sinh Starlight Boys Ivan đang khiến ai nấy "phải nói chuyện nhiều" khi hội ngộ với các bạn đồng nghiệp cũ từ chương trình sống còn Trung - Hàn đình đám năm 2024.

642720121-17942150019137117-5194.jpg
Ivan đến Việt Nam chơi, gặp CONGB và nhiều Anh trai khác.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Ivan nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi anh gặp lại CONGB, Dillan và Đỗ Nam Sơn - cựu thí sinh Starlight Boys ngày nào và có mối quan hệ thân thiết với nhau thuở còn tham gia show sống còn.

Những khoảnh khắc cả hội cùng nhau dạo phố, quay video nhảy nhót, livestream chung đều được người hâm mộ ghi lại và lan truyền rộng rãi. Đặc biệt, sự "hòa tan" dễ thương giữa Ivan và CONGB khiến nhiều người thích thú.

642404499-17940796833141355-4862.jpg
641176096-17863248816599424-4678.jpg
642521439-17940796845141355-3016.jpg
643607671-17948641743106413-1681.jpg
CONGB và Ivan có nhiều khoảnh khắc dễ thương bên nhau.

Không dừng lại ở đó, Ivan còn có tương tác thú vị với các Anh trai khác, chẳng hạn như BigDaddy với những pha phản hồi hài hước trên mạng xã hội. Ai nấy đều thích thú khi Ivan cũng biết đùa và "học hỏi" rất nhanh từ những người bạn của mình.

640121638-17877041994522495-3110.jpg
Ivan nhảy cùng CONGB, Đỗ Nam Sơn và Dillan.
Ivan và BigDaddy cùng nhau trò chuyện hài hước. Nguồn: @ptqtrann
645498120-17855605542654437-4782.jpg
Ivan nhanh chóng tương tác với BigDaddy.

Sự xuất hiện của Ivan tại Việt Nam không chỉ mang đến niềm vui cho người hâm mộ mà còn khơi dậy hàng loạt đồn đoán. Một số cư dân mạng nghi ngờ rằng rất có thể anh chàng sẽ tham gia tuyển chọn thực tập sinh cho phiên bản Produce 101 sắp tới do VieON sản xuất. Dù chưa có gì xác nhận, nhưng việc Ivan - một thí sinh ngoại quốc - tham gia chương trình sẽ là làn gió mới, khiến cuộc thi trở nên "nóng sốt" hơn.

641395410-17865793545592424-1653139000508324022-n-5738.jpg
642653089-17865793551592424-1091-1956.jpg
Người qua đường bắt gặp Ivan trước trụ sở của DatVietVAC. Nguồn: duidolquocnoi

Sinh năm 2001, Ivan (tên thật Trần Minh Hiên) là thực tập sinh dưới trướng Yuxiao Media, thông thạo tiếng Malaysia và tiếng Trung Quốc. Ngoài những kỹ năng hát, nhảy thuần túy của một ca sĩ thần tượng, anh chàng còn sở hữu kỹ năng chơi guitar điện. Ivan nổi lên nhờ tham gia Starlight Boys - chương trình sống còn do iQIYI và SBS đồng sản xuất, quy tụ 69 thực tập sinh tranh suất debut trong nhóm nhạc 9 thành viên.

241221-ivan-instagram-update-doc.jpg
profile.jpg
640856209-17942187912137117-5568.jpg

Dù bị loại đáng tiếc, nhưng Ivan vẫn để lại ấn tượng với hình ảnh chàng trai đa năng, tự tin và thân thiện. Hiện tại, nam ca sĩ đang hoạt động trong nhóm thực tập sinh Chengxin Project (hay còn gọi là YX-Chengxin Project), đồng thời duy trì tương tác thường xuyên trên mạng xã hội cá nhân. Chính vì vậy, khán giả mong chờ Ivan sớm ra mắt chính thức, và càng đặc biệt hơn nếu là trong đội hình nhóm nhạc Việt Nam của Produce 101 tới.

642034123-1644449426571733-7110582869033460216-n.jpg
Thiện Dư (tổng hợp)
#Ivan #CONGB #Produce 101 #Starlight Boys #Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2

Xem thêm

Cùng chuyên mục