Myra Trần hợp tác với BinZ, quyết tâm thoát khỏi định kiến "chỉ biết hát Ballad"

HHT - Sau 1 năm kể từ khi tham gia "The Masked Singer Vietnam", Myra Trần có màn comeback ấn tượng với MV "Môi Chạm Môi". Đây cũng là sản phẩm mang tính đột phá của nữ ca sĩ so với những ca khúc Ballad có giai điệu na ná nhau trước đó.

Sau The Masked Singer Vietnam, Myra Trần ra mắt một số ca khúc như Tình Yêu Đến Sau, Dừng Yêu... nhưng đều không tạo được thành tích nổi bật. Điều khán giả nhớ nhất về "Lady Mây" vẫn là bản hit Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu và các phần trình diễn tại Ca Sĩ Mặt Nạ.

Vì thế, MV Môi Chạm Môi cho thấy nỗ lực "lột xác" và làm mới hình ảnh của Myra Trần trong mắt khán giả. Ngay từ những phút đầu của MV, người xem bị thu hút bởi phần giai điệu bắt tai và vũ đạo bắt mắt của Myra Trần. Thoát khỏi hình tượng một cô gái dịu dàng hát Ballad, Myra Trần mang đến bản nhạc sôi động, cá tính và đầy táo bạo.

Phần drop của Môi Chạm Môi "tỏa sáng" khi đi cùng phần vũ đạo dứt khoát, mạnh mẽ. Với ca khúc lần này, Myra Trần tươi trẻ, mới mẻ và có tính nghệ thuật. Màn kết hợp giữa Myra Trần và "Xuân Đan" Binz cũng là điểm nhấn thú vị trong sản phẩm lần này. Tuy nhiên, Myra Trần khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô và Binz chưa từng gặp mặt hay trao đổi với nhau. "Toàn bộ nội dung làm việc, feedback đi - về đều là do anh quản lý của em làm việc. Nên đến giờ, tụi em làm xong dự án rồi cũng chưa có kỷ niệm gì bên lề để kể. Mới có nhạc gửi tới mọi người thôi” - nữ ca sĩ chia sẻ.

Được chỉ đạo bởi đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, MV Môi Chạm Môi còn có sự xuất hiện của dàn trai đẹp gồm rapper Neko Lê, Á quân The Next Gentleman - Minh Kha, Triệu Vi, Trần Hiếu, Top 6 The Next Face Vietnam - Thế Duy.

Trong MV, Myra Trần hóa thân thành cô chủ tiệm trà Myra Trần. Nữ chủ nhân này cũng chính là một nữ phù thủy. Ẩn sau một tiệm trà túi lọc là nơi bắt giữ những "bad boy" chính hiệu.

Trước câu hỏi về kinh phí đầu tư cho MV Môi Chạm Môi, Myra Trần cho biết toàn bộ số tiền đều do cô dành dụm khi đi diễn kể từ ngày 20/11/2022. Nữ ca sĩ trẻ cho biết, đó là thời điểm rất đặc biệt với cô vì trước đó 1 ngày là lúc cô chính thức gỡ bỏ mặt nạ tại The Mask Singer Vietnam mùa 1.