Năm 2026 là năm thế giới số 1: Có ý nghĩa gì và là năm phù hợp để làm gì?

HHTO - Theo niềm tin cổ xưa về thần số học thì 2026 là năm thế giới số 1. Vậy sau một năm số 9 được gọi là năm “thanh lọc”, thì năm số 1 tượng trưng cho những gì? Và trong năm số 1 thì nên làm gì là phù hợp nhất?

Khi nói năm 2026 là năm thế giới số 1 tức là đang nói theo thần số học - một hệ thống niềm tin cổ xưa, theo đó mỗi con số đều có ý nghĩa riêng. Nếu tính theo năm thì các năm sẽ đi từ số 1 đến số 9, mỗi con số tượng trưng cho một kiểu năng lượng. Như vậy, năm số 1 là năm đầu tiên của một chu kỳ 9 năm mới, thường được coi là năm để bắt đầu lại, xây dựng từ đầu…

Vậy tại sao 2026 là năm số 1? Cách tính rất đơn giản:

2 + 0 + 2 + 6 = 10.

Sau đó: 1 + 0 = 1.

Năm thế giới số 1 đã bắt đầu. Ảnh: Adobe.

Khác với năm 2025 hay được gọi là năm “thanh lọc” (2025 là năm số 9, là năm cuối cùng trong chu kỳ 9 năm, tượng trưng cho sự hoàn thành, biến đổi, buông bỏ), năm 2026 - năm số 1 - tượng trưng cho khởi đầu mới, tính độc lập, niềm tin vào bản thân, để bắt đầu “gieo hạt” cho những mục tiêu dài hạn và bỏ những gì đã cũ, không còn phù hợp, theo trang Numerology.

Với những người cảm thấy vài năm vừa rồi hơi mơ hồ, thì 2026 sẽ tạo cảm giác giống như “lật sang trang mới” vậy.

Những người nghiên cứu thần số học thường khuyên rằng trong năm số 1, nên ngừng chờ đợi “thời điểm thích hợp”, mà hãy tự tạo ra thời điểm thích hợp và theo đuổi những gì mình mong muốn.

Năm số 1 được coi là năm để gieo trồng. Ảnh minh họa: Freepik.

Ngoài ra, là năm số 1, năm 2026 còn phù hợp cho từng khía cạnh trong cuộc sống thế này:

- Về sự nghiệp: Thay đổi công việc, khởi nghiệp hoặc bắt đầu một dự án/ công việc phụ theo đam mê của bản thân.

- Về tình cảm: “Dọn dẹp” các mối quan hệ, lựa chọn những mối quan hệ tốt cho bản thân, dứt khoát không níu lấy những mối quan hệ độc hại.

- Cá nhân: Học điều gì đó có ích về lâu dài, dám đặt các ranh giới cá nhân, thay đổi các thói quen (về thể chất, tài chính, phong cách sống…).

Năm số 1 thường không được coi là năm để vội vàng dù là trong lĩnh vực nào, mà được coi là năm để xác định, chuẩn bị và gieo trồng, và tin rằng những kết quả tốt sẽ theo đó mà đến trong những năm tới.

Năm số 1 không phải để thay đổi toàn bộ cuộc sống, mà từng bước nhỏ, như học một ngôn ngữ mới, bắt đầu một thói quen mới vào buổi sáng…, cũng đã là phù hợp với năm số 1 rồi. Ảnh minh họa: Getty.

Và có một điều cần lưu ý, đó là thần số học không dựa trên khoa học, mà là một hệ thống niềm tin cổ, mang tính biểu tượng. Vì vậy, những thông tin trên có tính tham khảo là chính, và mỗi người nên lựa chọn những thay đổi, những mục tiêu phù hợp với bản thân trong năm mới.

Bằng cách đó, ai cũng có thể tự tạo nên một năm rạng rỡ cho mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo