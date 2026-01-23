Nam chính phim Tết của Trấn Thành xin lỗi, thừa nhận sai lầm là "bồng bột tuổi trẻ"

HHTO - Vĩnh Đam - nam chính trong phim Thỏ Ơi?? do Trấn Thành làm đạo diễn mới đây đã lên tiếng xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi năm xưa.

Sau buổi ra mắt phim Thỏ Ơi?? vừa qua, sự chú ý của khán giả đổ dồn vào gương mặt mới được đạo diễn Trấn Thành lựa chọn - Vĩnh Đam. Nam người mẫu nay chuyển hướng sang diễn viên trở thành đề tài xôn xao bởi phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ.

Trên trang cá nhân, Vĩnh Đam mới đây đăng tâm thư dài gửi lời xin lỗi về sự bồng bột của tuổi trẻ, khẳng định phát ngôn gây tranh cãi từ năm 2023 xuất phát từ "bức xúc và mâu thuẫn cá nhân", "không đủ bình tĩnh va kiểm soát". Anh cho biết đó là phát ngôn phản biện mâu thuẫn mang tính cá nhân chứ không quy chụp, bày tỏ sự không tôn trọng đến một cộng đồng chung.

Vĩnh Đam lên tiếng về phát ngôn bị mọi người chỉ trích năm xưa.

Nguyên văn bài đăng của Vĩnh Đam:

"Lời xin lỗi cho những bồng bột tuổi trẻ

Xin chào quý vị khán giả, mình là Vĩnh Đam.

Hôm nay Đam xin nói rõ một chút và thật chính xác về những phát ngôn ngày trước của mình. Sự việc xảy ra năm Đam 18 tuổi. Đam thừa nhận bản thân lúc đó đã thật sự nông cạn, không đủ bình tĩnh và chín chắn nên đã viết ra những phát ngôn bộc lộ cảm xúc cá nhân hơi thiếu kiềm chế, dẫn đến những tranh cãi và hiểu lầm.

Lúc ấy do Đam cũng có những bức xúc và mâu thuẫn cá nhân, hoàn cảnh bế tắc đã khiến mình bộc lộ hơi gay gắt như vậy. Nhưng đó là câu chuyện cá nhân dành cho đúng đối tượng mà Đam muốn phản biện, chứ phát ngôn đó hoàn toàn không có ý quy chụp hay không tôn trọng các bạn trong cộng đồng LGBTQ+. Nhưng Đam hiểu, dù gì thì điều đó cũng đã gây hiểu lầm và tổn thương không đáng có cho nhiều người.

Đam thừa nhận và xin lỗi vì trong lúc nóng giận đã không đủ bình tĩnh và kiểm soát, đã thốt ra những lời nói không hay, gây hiểu lầm và làm buồn lòng một số khán giả trong cộng đồng LGBTQ+. Đam xin rút kinh nghiệm sâu sắc và xin lỗi các bạn thật nhiều!

Năm 2023 khi sự việc vừa xảy ra, Đam đã rất hối hận và từng gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tuy nhiên khi câu chuyện được nhắc lại, Đam vẫn cảm thấy rất áy náy với khán giả và với các anh chị em đồng nghiệp, những dự án bị ảnh hưởng bởi chuyện cá nhân của Đam, nên Đam muốn xin lỗi thêm một lần nữa.

Đam mong mọi người lượng thứ, bỏ qua cho lỗi lầm này của mình. Để Đam có cơ hội được thay đổi để tiếp tục được cống hiến dưới sự nhận thức của một Vĩnh Đam trưởng thành hơn, chỉn chu hơn khi phát ngôn, trong quá trình làm nghề sau này. Đam hy vọng Vĩnh Đam của tuổi 21 được bắt đầu hành trình mới với nhận thức của một người trẻ đang dần khắc phục những thiếu sót của bản thân.

Xin lỗi vì đã làm phiền và làm buồn tất cả mọi người. Mong là sự thay đổi của Vĩnh Đam trong tương lai sẽ được quý vị đón nhận và thương yêu!

Trân trọng và biết ơn"

Trước đó tại họp báo công bố phim Thỏ Ơi??, Vĩnh Đam đã trở thành tâm điểm chú ý khi đón nhận câu hỏi xoay quanh tranh cãi phát ngôn từ giới phóng viên. Thay mặt nam chính của mình, đạo diễn Trấn Thành đã có chia sẻ: "Tôi không biết và không quan tâm trước đó em ấy làm gì. Tôi nghĩ đứa trẻ nào cũng có những cái chưa chuẩn trong cử chỉ của mình, bản thân tôi cũng vậy. Mọi người nên theo dõi sự thay đổi của một con người. Ai cũng có một biểu đồ thay đổi và trưởng thành theo thời gian, hãy xem họ trong những ngày sắp tới. Tôi gặp Đam lần đầu và chiến thắng tôi bằng diễn xuất, nên tôi chọn là chọn diễn viên chứ không phải đời tư hay câu chuyện gì khác".

Dàn diễn viên chủ chốt trong Thỏ Ơi??.

Thở Ơi?? là một trong những dự án phim Tết chiếu rạp trong năm 2026, đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành với vai trò đạo diễn kể từ Bộ Tứ Báo Thủ. Vừa qua, phim giới thiệu dàn diễn viên gồm Quốc Anh, Pháo, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Hoa, Ngọc Nguyễn... cùng với nhiều gương mặt khách mời đặc biệt. Trấn Thành cũng sẽ góp mặt với vai trò diễn xuất.