Hậu trường SHOWBIZ

Google News

“Tổng tài mỏ hỗn” phim VTV cùng lúc đóng hai phim nhưng kết quả cực khác biệt

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Cùng thời điểm này, Hà Việt Dũng xuất hiện trong hai phim giờ vàng VTV nhưng một bên thì được chú ý rần rần, một bên lại hết sức chìm lắng.

Cho đến bây giờ, khán giả không còn ngạc nhiên trước chuyện một diễn viên cùng thời điểm xuất hiện ở hai phim trên sóng giờ vàng. Miễn là họ làm việc nghiêm túc, đầu tư cho vai diễn cẩn thận, tạo được sự khác biệt giữa hai nhân vật thì người xem sẽ không phàn nàn chỉ trích.

cach-em-4.jpg
Hà Việt Dũng đang một lúc đóng hai phim.

Hà Việt Dũng cũng vậy, thời gian qua anh đóng song song Cách Em 1 MilimetLằn Ranh, nên netizen nói vui cứ bật tivi lên là nhìn thấy Hà Việt Dũng. Trong Cách Em 1 Milimet, Hà Việt Dũng vào vai Viễn, một giám đốc thành đạt, thông minh, cá tính và cả đời chỉ dành trọn tình cảm cho một người. Còn bên Lằn Ranh, anh lại thành Chấn - người đàn ông của gia đình điềm tĩnh, nguyên tắc.

ha-viet-dung-8.jpg
ha-viet-dung-5.jpg
Nam diễn viên có tạo hình, lối diễn khác biệt trong hai vai.

Hai thể loại phim khác biệt, hai nhân vật có hoàn cảnh và tính cách đối lập nên Hà Việt Dũng liên tục biến hình. Không chỉ thay đổi kiểu tóc, trang phục mà anh còn phải tập cách nói chuyện, biểu cảm mang nét đặc trưng cho vai diễn, để khán giả chỉ cần nhìn vào màn ảnh là xác định được đây là Viễn hay Chấn.

cach-em-11.jpg
ha-viet-dung-2.jpg
Hà Việt Dũng bên hai bạn diễn ở Cách Em 1 Milimet, Lằn Ranh.

Tuy đầu tư cho hai bộ phim nhiều như nhau, Hà Việt Dũng lại chỉ hái quả ngọt qua vai Viễn. Càng về những tập cuối của Cách Em 1 Milimet, vai Viễn càng được khán giả yêu thích, mọi người càng mong Viễn và Ngân sẽ đến với nhau. Rất nhiều trích đoạn của Viễn cắt từ Cách Em 1 Milimet thu hút hàng triệu lượt xem, ngay cả video hậu trường nhí nhố của Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie cũng ăn khách.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Hà Việt Dũng ở Lằn Ranh lại im ắng hơn nhiều, cũng vì thể loại phim chính luận kén người xem hơn. Nhưng Hà Việt Dũng vẫn coi trọng cả hai vai diễn, vì mỗi bộ phim đều giúp anh trưởng thành hơn về diễn xuất.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hà Việt Dũng #phim giờ vàng #Cách Em 1 Milimet #Lằn Ranh #Hà Việt Dũng Viễn

