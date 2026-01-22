Hậu chia tay Tóc Tiên, Touliver đón sinh nhật độc thân cùng tổ đội SpaceSpeakers

HHTO - Touliver vừa đón sinh nhật tuổi 39 cùng các anh em trong tổ đội SpaceSpeakers gồm SOOBIN, Cường Seven, Rhymastic, SlimV,... Trạng thái của nam producer sau khi chia tay nữ ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý.

Ngày 21/1, nhà sản xuất âm nhạc Touliver gây chú ý khi lần đầu lộ diện sau gần 1 tuần thông báo chính thức chia tay của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Touliver xuất hiện cùng các anh em nhà SpaceSpeakers gồm SOOBIN, Rhymastic, SlimV, Cường Seven, Andree và một số đồng nghiệp trong công ty nhân dịp sinh nhật tuổi 39.

Không tổ chức tiệc tùng linh đình, các nghệ sĩ ngồi cùng nhau tại nơi làm việc, Touliver cầm một chiếc bánh kem. Trong khoảnh khắc chụp ảnh cùng mọi người, Touliver vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Trước đó, chiều 17/1 - ngày kỷ niệm tròn 11 năm Tóc Tiên và Touliver lần đầu gặp gỡ tại chương trình The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015, Tóc Tiên bất ngờ thông báo cả hai chính thức chia tay. Hành trình hôn nhân của cặp đôi khép lại sau gần 6 năm về chung nhà khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Chia sẻ về quyết định quan trọng này, Tóc Tiên cho biết cả hai đã suy nghĩ kỹ cũng như nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình. Trên tinh thần chia tay trong hòa bình, văn minh, thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối, Tóc Tiên khẳng định mối quan hệ của hai vợ chồng hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

Dẫu vậy, chỉ một ngày sau khi tin tức chia tay được công bố, trong khi Tóc Tiên có động thái đăng lại dòng cảm ơn của Touliver trên Story cá nhân thì mạng xã hội bất ngờ xuất hiện những tin đồn thất thiệt. Một bộ phận netizen réo tên "Em xinh" MaiQuinn cho rằng cô là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của vợ chồng Tóc Tiên tan vỡ.

Vài giờ sau, "người trong cuộc" cùng lần lượt lên tiếng. Phía Touliver thẳng thắn bác bỏ tin đồn sai sự thật, cho biết sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch. Trong khi đó, trên trang cá nhân, "Em xinh" MaiQuinn bức xúc lên tiếng: "Sáng nay mình đọc được một vài thông tin sai lệch liên quan đến mình, và mình xin khẳng định là mình không liên quan".