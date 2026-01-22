Vì sao nam chính phim Tết 2026 của Trấn Thành lại bị khán giả phản đối gay gắt?

Trấn Thành vừa tổ chức showcase giới thiệu về dự án Thỏ Ơi!! sẽ công chiếu vào dịp Tết Bính Ngọ 2026. Dàn cast của Thỏ Ơi!! gây nhiều bất ngờ khi chỉ có Quốc Anh là diễn viên, còn Văn Mai Hương, Pháo hay Lyly đều là ca sĩ lần đầu lấn sân đóng phim điện ảnh. Nhưng cái tên gây xôn xao nhiều nhất lại là Vĩnh Đam, cũng là một tân binh của điện ảnh và đang bị netizen phản đối gay gắt.

Dàn cast của phim Thỏ Ơi!!

Mọi chuyện bắt nguồn từ năm 2023, khi Vĩnh Đam tham gia cuộc thi Miss HUTECH 2023 và nhận giải thưởng phụ Đại sứ Áo Dài. Khi tham gia giao lưu trên mạng xã hội, Vĩnh Đam nhận được câu hỏi liên quan đến cộng đồng LGBT+ và anh đã nói những lời bị cho là coi thường, kỳ thị người đồng tính. Ngay sau đó, Vĩnh Đam đã bị nhiều người chỉ trích và phải lên tiếng thanh minh rằng mình đang bị hiểu lầm.

Vĩnh Đam khi đi thi Miss HUTECH 2023

Vĩnh Đam cho biết câu trả lời của anh đang ám chỉ một người quen cụ thể, người đã khiến Vĩnh Đam thất vọng nhưng do nói chuyện không rõ ràng nên bị khán giả hiểu là nói chung đến cộng đồng LGBT+. Còn bản thân Vĩnh Đam chưa bao giờ có suy nghĩ kỳ thị những người thuộc cộng đồng lục sắc. Vĩnh Đam thừa nhận bản thân cảm thấy mệt mỏi, tổn thương vì phải hứng chịu nhiều lời mắng mỏ từ cư dân mạng.

Vĩnh Đam từng vướng ồn ào phát ngôn

Mọi chuyện cũng dần chìm lắng nhưng khi Vĩnh Đam xuất hiện trên poster phim Thỏ Ơi!!, netizen đã khui lại chuyện ngày trước để phản đối Vĩnh Đam. Bất ngờ nhất là Trấn Thành tâm sự với báo giới rằng anh không hề biết drama năm 2023 của Vĩnh Đam dù đã chọn cậu làm nam chính phim Thỏ Ơi!!.

Nhiều người đang phản đối Vĩnh Đam đóng phim Tết

Trấn Thành cho rằng biết đâu nhiều người hiểu lầm Vĩnh Đam nên đừng vội phán xét. Nam đạo diễn quan niệm ai cũng có những hành động chưa chuẩn chỉnh khi còn trẻ, và chúng ta nên nhìn vào sự tiến bộ, trưởng thành của họ. Trấn Thành chọn Vĩnh Đam đơn giản vì thấy hợp vai, muốn tìm kiếm gương mặt mới mà thôi.