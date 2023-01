Năm đáng nhớ của NCT Dream: Vượt qua khó khăn, khởi động World Tour và hơn thế nữa

HHT - 2022 là một năm đầy khó khăn với NCT Dream khi nhóm có thành viên bị chấn thương, một số lịch trình bị hủy hay thậm chí phải tạm hoãn. Tuy nhiên, cùng với rất nhiều nỗ lực, khép lại năm cũ, “Nhà trẻ mộng mơ” cũng đã gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào.

2022 có vẻ là một năm không dễ dàng với NCT Dream cùng các NCTzen (fandom của nhóm). Chenle bị chấn thương khi đang chuẩn bị cho album thứ 2 của nhóm. Đợt comeback với Beatbox, các thành viên lần lượt xác nhận nhiễm COVID-19. Nhiều lịch trình bị hủy, nghiêm trọng hơn là concert The Dream Show 2 - In A Dream vào cuối tháng 7 buộc phải tạm hoãn và hoàn lại toàn bộ vé. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, nhìn lại năm 2022 của “Nhà trẻ mộng mơ” có thể thấy nhóm cũng đã gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào.

Tháng 3/2022, NCT Dream trở lại với full album thứ 2 Glitch Mode, đạt được con số ấn tượng hơn 2 triệu bản pre-order. Đồng thời, album cũng đạt con số hơn 1.6 triệu bản được tiêu thụ chỉ trong 4 ngày phát hành đầu tiên, giúp nhóm phá vỡ kỷ lục trước đó của chính mình với album Hot Sauce.

Glitch Mode cũng đạt được nhiều thành tích ấn tượng khác: Chiến thắng 5 cúp trên các show âm nhạc, dẫn đầu nhiều BXH trong và ngoài nước, đạt Chứng nhận bạch kim của QQ Music dành cho các album đạt doanh số 1 triệu NDT,...

Nối tiếp thành công của Glitch Mode, album repackage Beatbox mang đậm phong cách highteen cũng đạt nhiều thành tích vô cùng ấn tượng. Với 3.61 triệu bản được bán ra, NCT Dream đã giữ vững danh hiệu Triple million sale.

Sang tháng 9/2022, “Nhà trẻ mộng mơ” vinh dự bước chân vào sân vận động Jamsil, sân khấu có quy mô lớn nhất Hàn Quốc, để tổ chức The Dream Show 2 - In A Dream. Đây là concert đầu tiên của nhóm sau hơn hai năm với đội hình đầy đủ 7 người. Với 135.000 lượt xem online và offline của người hâm mộ từ 102 quốc gia cùng theo dõi qua Beyond LIVE, NCT Dream một lần nữa khẳng định sức mạnh ở năm hoạt động thứ thứ 6 của mình.

Sau hai đêm diễn thành công tại Hàn Quốc, The Dream Show 2 - In A Dream tiếp tục được tổ chức tại Nhật Bản ở ba thành phố: Nagoya, Yokohama và Fukuoka; với 5 buổi biểu diễn cũng thành công rực rỡ.

Bên cạnh đó, trong năm nay, nhóm cho ra mắt bộ phim mang tên NCT Dream The Movie: In A Dream tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Đây là nơi các fan có thể lắng nghe những chia sẻ, tâm sự của các thành viên trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như thực hiện hai đêm concert, những khoảnh khắc đáng nhớ phía sau hậu trường và những dự định tương lai… Bộ phim ghi nhận về nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ khi đạt được doanh thu 825 ngàn đôla (hơn 19 tỷ đồng) sau 5 ngày công chiếu tại các rạp trên Hàn Quốc.

Ở các lễ trao giải cuối năm, NCT Dream cũng xuất sắc nhận về nhiều giải thưởng lớn nhỏ, trong đó đặc biệt có hai Deasang - giải cao nhất - danh dự là The Top Album và The Top Artist từ Genie Music Award.

Để kết thúc một năm 2022 trọn vẹn, “Nhà trẻ mộng mơ” cho ra mắt mini album mùa Đông đầu tiên trong sự nghiệp. Ca khúc chủ đề Candy trong album nhanh chóng leo #1 Melon, giúp NCT Dream trở thành nhóm nam đầu tiên của SM đạt được vị trí này. Đồng thời album cũng đạt lượng pre-oreder vượt 2 triệu bản, trở thành album có lượng pre-order cao thứ hai của NCT Dream sau Glitch Mode.

Một số dự án trong năm 2023 của nhóm mới đây đã được tiết lộ. NCT Dream sẽ tiếp tục World Tour The Dream Show 2, phát hành single debut tại Nhật Bản,.... Hứa hẹn năm 2023 sẽ là một năm đáng mong chờ nữa của NCTzen cùng NCT Dream!