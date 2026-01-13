Nam sinh Ninh Bình tiết lộ bí kíp giành 100 điểm tuyệt đối ở vòng Sơ loại AIMO

HHTO - Trong vòng sơ loại cuộc thi Đấu trường Toán học AIMO vừa qua, một gương mặt đến từ vùng đất học Nam Định đã khiến nhiều người trầm trồ khi đạt số điểm tuyệt đối 100/100.

Đó chính là Nguyễn Hữu Bảo, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Thị trấn Xuân Trường (Ninh Bình). Dù mới làm quen với sân chơi quốc tế này không lâu, nhưng cậu bạn đã nhanh chóng chứng minh được bản lĩnh và tư duy sắc bén của mình trước những bài toán hóc búa.

Chiến thuật "chắc trước, nhanh sau" ghi điểm mạnh!

Đấu trường Toán học châu Á 2025-2026 (Asia International Mathematical Olympiad - AIMO) vốn được biết đến là một cu toán học đòi hỏi kiến thức nâng cao và tư duy logic mạnh mẽ. Với Hữu Bảo, hành trình này bắt đầu khá tình cờ. Cậu bạn chia sẻ: "Mình mới làm quen với các dạng toán AIMO từ năm học này qua sự giới thiệu của cô giáo. Thú thực, môn Toán có khá nhiều dạng bài khó gây trở ngại cho mình, nhất là toán AIMO với nhiều dạng nâng cao và kiến thức đòi hỏi sâu hơn".

Sự hỗ trợ của thầy cô, bố mẹ đã giúp Bảo có thêm tự tin trong cuộc thi.

Tuy nhiên, rào cản về kiến thức đã nhanh chóng được khỏa lấp nhờ sự hướng dẫn tận tình từ giáo viên dạy Toán của cậu bạn. Để giúp cả đội tự tin hơn, cô đã tổ chức nhiều buổi ôn tập, cho các bạn luyện đề và làm quen với các dạng bài khác nhau. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã giúp Bảo và các bạn cùng thi có một tâm thế vững vàng để bước vào "đấu trường" và giành những con số điểm cao một cách thuận lợi nhất.

Phía sau điểm 100 là một chiến thuật làm bài cực kỳ khoa học mà tween có thể tham khảo ngay! Thay vì sa đà vào những câu khó ngay từ đầu, cậu bạn chọn cách tiếp cận an toàn nhưng hiệu quả: "Khi làm bài, mình thường làm những câu dễ trước để kiếm điểm và tiết kiệm thời gian cho các câu sau. Với những câu khó, mình tạm bỏ qua và sẽ quay lại sau".

Bí quyết của Bảo nằm ở nguyên tắc: Toán học ưu tiên sự chắc chắn, sau đó là nhanh nhạy. Cậu bạn luôn tính toán kỹ càng, thường xuyên kiểm tra lại kết quả thay vì vội vàng nộp bài. Ngay cả việc đối mặt với áp lực tâm lý cũng được Bảo xử lý rất bình tĩnh. Trước giờ thi, nếu thấy căng thẳng, cậu bạn sẽ chọn cách hít một hơi thật sâu và uống một ngụm nước để giữ tinh thần minh mẫn nhất.

Niềm vui diệu kỳ khiến Toán học trở nên thú vị

Kết quả tuyệt đối không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình mà còn là cú hích lớn đối với chính Hữu Bảo. Với cậu bạn, danh hiệu 100 điểm này là động lực để bản thân tiếp tục đào sâu thêm nhiều dạng toán mới và phấn đấu đi xa hơn nữa ở các vòng sau.

Với cậu bạn, Toán học vừa là sở trường, vừa là sở thích.

Gửi gắm thông điệp tới những bạn cũng đang ấp ủ niềm đam mê với những con số, Hữu Bảo nhắn nhủ: "Các bạn đừng sợ Toán, mà hãy thử sức một cách cố gắng nhất, và rồi bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giải được những bài Toán khó. Với mình, điểm hấp dẫn nhất ở Toán học Toán là cảm giác tìm ra đáp án, cách giải cho một dạng Toán khó khiến mình vò đầu bứt tai để giải quyết. Đó thực sự là điều thú vị và diệu kỳ nhất".

Sự xuất sắc của cậu bạn không chỉ nằm ở con số 100 điểm trên trang giấy, mà chính là tinh thần dám thử thách và tìm thấy niềm cảm hứng trong từng bài toán khó. Cùng chờ đợi kết quả mà Bảo sẽ đạt được trong những vòng tiếp theo của AIMO nhé!