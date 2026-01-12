Giao Thước 2025 - Á Châu Du Ký: Phim ảnh về hoài niệm đồng quê hấp dẫn giới trẻ

HHTO - Hơn 400 khán giả trẻ có mặt tại buổi chiếu phim điện ảnh "Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" và trích đoạn "Thương Nhớ Đồng Quê" thuộc khuôn khổ lễ bế mạc "Giao Thước 2025: Á Châu Du Ký".

Giao Thước 2025: Á Châu Du Ký là chuỗi sự kiện văn hóa - điện ảnh do nhóm sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại (Học viện Ngoại giao) phối hợp cùng Khoa Văn học và CLB Điện ảnh (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN) tổ chức.

Dự án đặt mục tiêu nâng cao tri thức và giá trị bản sắc khu vực đến gần hơn với người trẻ Việt Nam qua chuỗi hoạt động chiếu phim, giao lưu văn hóa các nước Palestine, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.

Ngày 11/1, chặng cuối của hành trình mang tên Tâm diễn ra tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN (Hà Nội). Sau 3 chặng Khởi, Bừng, Hội, sự kiện bế mạc "về nguồn" với chủ đề Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam.

“Tôi mong muốn gửi gắm thông điệp rằng văn hóa hiện diện ngay trong những khung cảnh đời thường và trong chính cảm xúc thật của mỗi chúng ta.” Trưởng BTC Nguyễn Dương Gia Phương chia sẻ.

Tại sự kiện, khán giả được thưởng thức trích đoạn phim Thương Nhớ Đồng Quê và bộ phim điện ảnh Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Đây là hai tác phẩm tiêu biểu phản ánh dáng vẻ mộc mạc nhưng đầy chiều sâu của làng quê Việt Nam qua các thời kỳ.

“Với điện ảnh Việt Nam, hình ảnh đồng quê không đơn thuần là không gian vật lý. Đó là không gian tinh thần - nơi con người được định hình bởi gia đình, làng xóm và những ký ức tuổi thơ. Đồng quê trong điện ảnh không chỉ gợi nhớ về một miền không gian đã xa, mà còn phản ánh những giá trị văn hóa bền bỉ như sự gắn bó cộng đồng và tình thân.” - TS. Hồ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Ngoại giao nhận định.

Đồng quan điểm, diễn giả PGS.TS. Hoàng Cẩm Giang - Trưởng ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng và Đạo diễn, Biên kịch Vũ Liêm - Phó giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, cùng nhà bình luận mở ra những cuộc đối thoại đa chiều về chủ đề.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là công cụ quan trọng để lưu giữ ký ức và phản ánh biến chuyển của xã hội. Việc đưa những tác phẩm này đến gần hơn với sinh viên giúp khơi dậy niềm tự hào về vẻ đẹp bản địa.

TS. Văn học Nguyễn Thanh Hà cho rằng sự kết nối giữa các tác phẩm tạo thành những "bảo tàng về hoài niệm". Cô nhấn mạnh vai trò của các nhà phân tích trong việc giúp khán giả tiếp nhận nghệ thuật đúng hướng và có tính giáo dục hơn.

Chị Trần Ngọc Anh, Trưởng CLB Điện ảnh (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN) đánh giá: “Đây là một không gian học thuật cởi mở, nơi sinh viên có thể tiếp cận điện ảnh như một thực hành văn hóa và đối tượng nghiên cứu nghiêm túc.”

Một trong những điểm nhấn của lễ Bế mạc là phần trao giải cuộc thi sáng tác truyện ngắn Á Điểm. Sau 2 vòng thi, tác giả Phùng Quốc An xuất sắc giành giải Nhất Điểm Vàng với tác phẩm Mùa Thu. Tác giả Nguyễn Hà Anh (Tình Cảm Vẫn Là Thế) và tác giả Lê Đức Thành (Khoảng Trời Phía Sau Lưng) nhận đồng giải Nhì.

Giải Đặc biệt thuộc về Đinh Ngọc Huy Hoàng với Hương Xôi Giữa Phố. Mảnh Trời Trong Vỏ Hộp của tác giả Lương Tài Anh được trao giải Tiềm Năng.