Nắng nóng gay gắt chạm mốc 40 độ C ở khu vực Nam Bộ khi nào mới chấm dứt?

HHT - Những ngày qua, khu vực Nam Bộ nắng nóng cao điểm, nhiệt độ ở hầu khắp các khu vực đều ở mức cao từ 35 - 38 độ C. Tình trạng nắng nóng này sẽ còn kéo dài đến khi nào?

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày qua, nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã diễn ra ở khắp Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Tây Ninh 37,6 độ, Biên Hòa (Đồng Nai) 37,5 độ C, Đồng Phú (Bình Phước) 38,6 độ C, Mộc Hóa (Long An) 37,2 độ C.

Dự báo, thời tiết nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì ở Nam Bộ trong ngày hôm nay (12/4) và ngày mai (13/4), nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, thực tế di chuyển ngoài đường, người dân có thể thấy nắng nóng hơn 4-5 độ C vì tác động của loạt khí thải từ phương tiện giao thông, bê tông, hơi nóng máy lạnh...

Tình trạng nắng nóng gay gắt ở Nam Bộ dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất 10 ngày tới, có thể kéo dài đến tháng 5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã yêu cầu các trường lưu ý việc điều chỉnh thời gian học, hoạt động các môn giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh và các hoạt động ngoài trời, ngoại khóa cho phù hợp. Ngoài ra, trường học hạn chế các hoạt động như xếp hàng điểm danh, xếp hàng lên lớp tại thời điểm nắng nóng để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh.

Tại trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, nhà trường mua thêm 12 cây nước lạnh, kê dọc các hành lang, thuê ô che toàn bộ sân trường để giảm ánh nắng chiếu trực tiếp, bảo trì hệ thống quạt, máy lạnh. Học sinh được nhắc nhở uống đủ nước, mang theo mũ nón, che chắn khi di chuyển dưới trời nắng.

Cùng với đó, các giờ thể dục, giáo dục quốc phòng được chuyển lịch sang đầu giờ sáng hoặc cho học sinh học trong phòng đa năng.