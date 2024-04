Nắng nóng ở nhiều nơi trên cả nước kéo dài suốt tuần, khu vực nào nhiệt độ cao nhất?

HHT - Theo biểu đồ nhiệt của cơ quan khí tượng, nhiệt độ tại nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng tăng cao trong tuần này. Bắc Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ và khu vực Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Ngày 16/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%. Khu vực Lào Cai, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Ngày 15-16/4, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Cảnh báo, nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Theo dự báo, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội từ nay đến giữa tuần khoảng 26-32 độ C, từ thứ Năm cao nhất lên 34 độ C. Tây Bắc Bộ gồm 6 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La và Yên Bái tuần tới nóng 35-36 độ C.

Trong 1 tháng tới, do tác động của El Nino đang giai đoạn suy thoái, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với nhiều năm, riêng Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn 2-3 độ C.