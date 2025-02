NEGAV trở lại đường đua âm nhạc, vào vai nam chính bị phản bội?

HHT - NEGAV bất ngờ tung teaser MV "Nếu Khi Ấy" được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh. Ca từ, giai điệu vẫn là một ẩn số.

Trưa 18/2, trên mạng xã hội Threads, đông đảo fan của "anh trai" NEGAV bày tỏ sự bất ngờ khi bị nam rapper "đánh úp", tung teaser MV Nếu Khi Ấy, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian "ở ẩn" vì ồn ào cá nhân.

Trong 25 giây được hé lộ, NEGAV giới thiệu đến khán giả những khung hình có sự xuất hiện của anh (nam chính) và một diễn viên nữ. Bối cảnh MV xoay quanh văn phòng làm việc, nơi diễn ra nhiều cung bậc cảm xúc của nhân vật chính: Căng thẳng, bận rộn với đống giấy tờ, áp lực trước đồng tiền dẫn đến ký giấy thỏa thuận vay nợ. Về chuyện tình cảm, MV gợi lên hình ảnh cặp đôi nam nữ chuyển trạng thái từ vui cười, hạnh phúc đến "đôi ngả chia ly".

Xâu chuỗi những phân cảnh, nhiều fan hào hứng nghĩ ra một kịch bản có cái kết đẫm nước mắt: "Từ teaser nhìn ra cả cốt truyện: Lúc đầu nhìn giấy vay nợ tôi tưởng anh ta vay nợ cho bạn gái xong đổ nợ. Nhưng xem kỹ thì có lẽ là tổng giám đốc công ty nhưng bị đối thủ chơi xấu gài nữ chính vào làm gián điệp. Công ty sau bị lộ bí mật nên làm ăn phá sản, phải vay nợ bù đắp".

Về phần âm thanh, teaser chưa hé lộ giai điệu, ca từ của bài hát nhưng được lồng ghép bằng tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Netizen nhanh chóng "soi" được khoảnh khắc kim giờ - kim phút cùng điểm vào lúc 6 giờ và cho rằng đây cũng chính là thời gian NEGAV sẽ trình làng MV mới.

Sau thời gian dài hoạt động trong giới undergroud, năm 2024, NEGAV tham gia Anh Trai "Say Hi" và được khán giả biết đến nhiều hơn qua các bản hit triệu lượt xem khi kết hợp cùng Quang Hùng MasterD, HIEUTHUHAI, HURRYKNG... Dù thu hút một lượng lớn fan bởi tính cách "hướng lung tung" nhưng về kỹ năng hát, khán giả vẫn thẳng thắn cho rằng nam rapper cần tập luyện, trau dồi nhiều hơn. Hậu "say hi", NEGAV cho mắt MV Mình Anh Thôi, hiện đạt hơn 11 triệu lượt xem. Giữa lúc mọi chuyện đang phát triển thuận lợi, tại đêm concert Anh Trai "Say Hi" vào ngày 28/9, giọng rap sinh năm 2001 bất ngờ có phát ngôn gây tranh cãi và vướng vào những ồn ào về phát ngôn trong quá khứ.

Sự trở lại của NEGAV với sản phẩm âm nhạc mới trong năm 2025 được netizen dành nhiều sự quan tâm, mong chờ những thay đổi tích cực cả về giọng hát và hình ảnh của nam rapper.