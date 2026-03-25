Tranh cãi fashionista đi hát: Có phải bước đi liều lĩnh của Quỳnh Anh Shyn?

HHTO - Thông tin Quỳnh Anh Shyn chính thức công bố 1st EP đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Là một fashionista nổi bật với dấu ấn cá nhân rõ nét trong giới thời trang, việc Quỳnh Anh Shyn lấn sân sang âm nhạc không chỉ khiến người hâm mộ tò mò mà còn kéo theo nhiều luồng ý kiến.

Giữa làn tranh luận xoay quanh việc "lấn sân" ca hát, Quỳnh Anh Shyn đã trực tiếp lên tiếng thông qua một bài đăng trên Threads, nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Nội dung bài viết xuất phát từ ý kiến cho rằng các fashionista nên tập trung vào thế mạnh thời trang - với “sân chơi” là các tuần lễ thời trang - trong khi âm nhạc vốn thuộc về địa hạt chuyên môn của các ca sĩ chuyên nghiệp.

Trước quan điểm này, thay vì né tránh, Quỳnh Anh Shyn chọn cách đối diện thẳng thắn, thậm chí đưa ra lập luận mang tính phản biện: “Dược sĩ hát thì chúng tôi cũng hát". Phản hồi của "bà hoàng concept" không chỉ thể hiện sự tự tin mà còn góp phần đẩy câu chuyện trở thành chủ đề viral trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong phần chia sẻ, Quỳnh Anh Shyn đã nhắc đến việc một dược sĩ gây xôn xao thời gian gần đây với các video hát lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, chính là Dược sĩ Tiến. Dù giọng hát còn gây nhiều tranh cãi nhưng Dược sĩ Tiến vẫn kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc, bất chấp những ý kiến trái chiều. Thậm chí, khi được hỏi về việc “đánh đổi tiền bạc để được hát”, nam dược sĩ còn có những phản hồi thẳng thắn, tạo nên nhiều luồng tranh luận trong cộng đồng mạng.

Thực tế, làn sóng nghệ sĩ “đa năng” không còn là câu chuyện xa lạ trong showbiz Việt. Trước đó, Châu Bùi cũng đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay là MV Big Girls Don’t You Cry, đánh dấu bước chuyển mình từ một fashionista sang lĩnh vực giải trí. Nhiều diễn viên, người đẹp hay influencers khác cũng đang dần mở rộng hoạt động sang ca hát hay diễn xuất, tạo nên một xu hướng đa dạng hóa hình ảnh cá nhân trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm hơn cả là liệu Quỳnh Anh Shyn có thực sự “tay ngang” như những gì nhiều người nhận định. Trên thực tế, nữ fashionista từng tham gia chương trình Em Xinh "Say Hi" và ghi dấu ấn với khả năng trình diễn, xây dựng concept và biến hóa hình ảnh linh hoạt. Những tiết mục như Gã Săn Cá, Cách (Yêu Đúng) Điệu,... không chỉ cho thấy tư duy thẩm mỹ nổi bật mà còn phần nào chứng minh khả năng cảm nhạc, hát và rap ở mức ổn định.

Chính vì vậy, việc ra mắt EP lần này không hoàn toàn là một bước đi “liều lĩnh”, mà có thể xem là sự tiếp nối của một hành trình đã được ươm mầm từ trước. Đối với nhiều người hâm mộ, đây là cơ hội để Quỳnh Anh Shyn thể hiện sự nghiêm túc với âm nhạc, thay vì chỉ dừng lại ở những thử nghiệm mang tính giải trí.

Hơn cả yếu tố âm nhạc, công chúng cũng đặt nhiều kỳ vọng vào phần hình ảnh - lĩnh vực vốn là thế mạnh của cô. Với danh xưng “bà hoàng concept”, Quỳnh Anh Shyn được kỳ vọng sẽ mang đến những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, chỉn chu về mặt visual và có dấu ấn riêng biệt.