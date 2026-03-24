Concert Anh Trai "Say Hi" Day 9: Anh Tú Atus - Quang Trung xác nhận vắng mặt

HHTO - Mới đây, Concert Anh Trai "Say Hi" Day 9 gây chú ý khi "Anh trai" Anh Tú Atus thông báo vắng mặt, cùng với đó Quang Trung đăng dòng trạng thái gây xôn xao.

Mới đây, niềm háo hức của cộng đồng HiMom - HiDad chưa kịp lan tỏa trọn vẹn thì đã sớm chững lại khi trong cùng một ngày, liên tiếp xuất hiện hai thông tin về việc nghệ sĩ không góp mặt tại đêm diễn được mong đợi - concert Anh Trai “Say Hi” Day 9.

Trưa ngày 24/3, công ty quản lý Us Entertainment đã chính thức thông báo Anh Tú Atus sẽ không thể tham gia biểu diễn tại concert Day 9 do trùng lịch trình cá nhân đã được sắp xếp từ trước. Theo đại diện đơn vị này, quyết định được đưa ra sau quá trình trao đổi và thống nhất với các bên liên quan, nhằm đảm bảo kế hoạch hoạt động chung của nghệ sĩ cũng như tiến độ tổ chức chương trình.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh đêm diễn đang nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả, đặc biệt khi đây được xem là dịp hội tụ dàn nghệ sĩ từng tham gia mùa đầu tiên của Anh Trai "Say Hi". Do đó, việc thiếu vắng một số gương mặt quen thuộc ít nhiều tạo nên khoảng trống đáng kể trong cảm nhận của người hâm mộ. Nhất là với trường hợp của Anh Tú Atus - nghệ sĩ sở hữu lượng người theo dõi đông đảo và góp mặt trong nhiều tiết mục quan trọng như Bảnh, Ngáo Ngơ, 10/10,..

Sự vắng mặt của Atus khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi các ca khúc góp mặt nam nghệ sĩ không thể vang lên trọn vẹn.

Ngay sau đó, Quang Trung cũng xác nhận không tham gia biểu diễn tại đêm concert này. Tuy nhiên, khác với thông báo rõ ràng từ phía Anh Tú Atus, nội dung chia sẻ của nam diễn viên không nêu cụ thể lý do vắng mặt. Điều này dẫn đến nhiều luồng suy đoán trong dư luận, đặc biệt khi trước đó xuất hiện một số thông tin không chính thức cho rằng anh chưa nhận được lời mời từ Ban Tổ chức. Bài đăng của Quang Trung vì vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, song đến thời điểm hiện tại, các bên liên quan vẫn chưa có phản hồi chính thức về nghi vấn này.

Cùng là bài đăng vắng mặt nhưng phía Quang Trung không rõ ràng về lí do mà chỉ đề cập rằng "chưa đủ cơ hội gặp gỡ quý vị".

Trước những diễn biến trên, một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi đội hình biểu diễn không đầy đủ 30 Anh trai như kỳ vọng ban đầu. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về khả năng tiếp tục có thêm nghệ sĩ vắng mặt do trùng lịch trình, đồng thời đặt câu hỏi về sự góp mặt của MC Trấn Thành trong bối cảnh nam MC đang tham gia ghi hình phim tại nước ngoài.

Netizen lo ngại MC Trấn Thành không thể sắp xếp được lịch trình.

Trước đó, thông tin Ban tổ chức xác nhận đêm diễn của Anh Trai "Say Hi" Day 9 sẽ được tổ chức vào ngày 18/4/2026 tại TP.HCM, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ bước ra từ mùa đầu tiên của Anh Trai "Say Hi". Ngay khi mở bán, lượng vé ghi nhận tốc độ tiêu thụ cao, với đợt pre-sale nhanh chóng “cháy hàng”, trong khi các đợt mở bán tiếp theo cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.