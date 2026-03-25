"Cháy vé" Live Concert đầu tay, buitruonglinh "làm show chỉ để kiếm người hát bè"

HHTO - Tối 24/3, ngay khi cổng bán vé Live Concert Từng Ngày của buitruonglinh vừa mở, toàn bộ các hạng ghế đã chính thức "sold out" chỉ trong thời gian ngắn.

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ của buitruonglinh khi anh xuất sắc giành ngôi vị Á quân và giải thưởng Anh Trai Tương Lai trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Xuyên suốt mùa giải, buitruonglinh cho khán giả thấy được sự thay đổi mạnh mẽ về mặt hình ảnh lẫn cá tính âm nhạc. Các ca khúc anh tham gia như HERMOSA, Makeup… nhanh chóng trở thành những ca khúc nổi bật trong show, được "replay" rất nhiều trên các nền tảng và bảng xếp hạng âm nhạc.

Không chọn cách nghỉ ngơi sau chuỗi lịch trình dày đặc, buitruonglinh lập tức bắt tay vào dự án cá nhân. Vừa kết thúc Day 2 của concert Anh Trai "Say Hi" ở sân vận động Mỹ Đình, buitruonglinh chính thức công bố live concert cá nhân đầu tay mang tên Từng Ngày.

Lấy ý tưởng từ sự luân chuyển của bốn mùa, concert sẽ là hành trình lý giải những mốc thời gian trên chặng đường âm nhạc của nam ca sĩ. Đêm nhạc sẽ chia sẻ với khán giả thế giới nội tâm, sự biến đổi qua từng thời khắc cũng như cách buitruonglinh lấy cảm hứng từ bốn mùa, từ thế giới xung quanh để tạo nên những nốt nhạc giàu cảm xúc.

Sau khi sơ đồ chỗ ngồi được xác nhận, Live Concert Từng Ngày cũng trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng. Đa số ý kiến cho rằng giá vé của đêm diễn là rất hợp lý, đồng thời đi cùng với nhiều quyền lợi dành cho người hâm mộ. Cụ thể, hạng vé thấp nhất chỉ từ 499.000 đồng (đi kèm photocard, thẻ đeo, khăn bandana...) và hạng vé cao nhất (VIP) dừng lại ở mức 1.999.000 đồng với quyền lợi tham dự soundcheck, gặp gỡ và chụp ảnh cùng nghệ sĩ.

Trên livestream với cộng đồng fan, buitruonglinh thẳng thắn bộc bạch anh không hề thấy giá vé của mình rẻ: "Giá cao nhất là gần 2 triệu đồng. Với các bạn theo dõi tôi vốn là học sinh, sinh viên thì số tiền ấy không hề nhỏ. Tôi cũng đã dặn ê-kíp là giá vé vừa vừa thôi để mọi người có thể đến".

Chủ nhân bản hit Giờ Thì cũng khiến Archer (tên fandom của anh) xúc động khi chia sẻ thêm: "Mục đích của tôi làm show là để "kiếm người hát bè", tức là lấp đầy ghế để được nghe khán giả hát cùng mình. Với tôi, không lỗ đã là hạnh phúc. Kiếm tiền, làm việc chăm chỉ tôi sẽ thực hiện ở nơi khác chứ không phải từ các bạn".

Lời khẳng định này không chỉ ghi điểm trong mắt người hâm mộ mà còn cho thấy một tư duy làm nghề văn minh: Trân trọng những người đã nuôi dưỡng âm nhạc của mình từ những ngày đầu tiên.

Ngay khi hệ thống phân phối vé mở cửa, toàn bộ các hạng ghế của Live Concert Từng Ngày đã được khán giả "càn quét" chỉ trong… 12 phút. Trên các trang mạng xã hội của buitruonglinh, nhiều fan thể hiện sự tiếc nuối, mong mỏi ê-kíp sẽ mở thêm đêm diễn thứ hai tại TP.HCM hoặc mang không gian âm nhạc này đến các thành phố khác.

Live concert Từng Ngày hứa hẹn sẽ là một không gian ngập tràn cảm xúc về thị giác lẫn thính giác vào ngày 11/4 sắp tới. Đêm nhạc của buitruonglinh được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn đáng nhớ của V-Pop trong nửa đầu năm 2026.