Stranger Things mùa 5 hé lộ hình ảnh mới, tiết lộ một số thông tin quan trọng

HHT - Một số hình ảnh từ hậu trường “Stranger Things” mùa 5 đã được tiết lộ. Nhiều thông tin quan trọng từ mùa cuối của loạt phim đình đám này cũng được cập nhật.

Thử thách tình cảm của Jonathan - Nancy

Mới đây, một số hình ảnh hậu trường từ mùa 5 của Stranger Things đã gây xôn xao mạng xã hội. Trong ảnh, hai nhân vật xuất hiện là Jonathan (Charlie Heaton) và Nancy (Natalie Dyer). Có thể thấy Jonathan và Nancy đang ở trong ô tô, chưa rõ có chuyện gì nhưng cả hai trông có vẻ bị sốc.

Dựa vào những gì đã kết thúc ở mùa 4, mùa 5 của Stranger Things được dự đoán là một mùa “sóng gió” của cặp đôi Jonathan - Nancy. Trong mùa 4, Jonathan dường như đã đánh mất chính mình, trở nên khá bệ rạc, có một lối sống khác ở California. Mối quan hệ của Jonathan - Nancy có dấu hiệu trở nên xa cách, và Nancy dường như thấy tình cảm của mình dành cho Steve (Joe Keery) trỗi dậy. Có lẽ nào mối tình tay ba của mùa 1 sẽ trở lại trong mùa 5?

Mùa phim cuối cùng

Mùa 5 sẽ là mùa phim cuối cùng của loạt phim giả tưởng kinh dị ăn khách này. Các fan của Stranger Things đón nhận thông tin này với vui buồn lẫn lộn. Cuối cùng, họ sẽ được biết điểm cuối cuộc hành trình của các nhân vật mà mình yêu thích nhưng đồng thời đây cũng là lời chào tạm biệt, từ nay về sau sẽ không còn mùa mới để ngóng đợi nữa.

Lên sóng mùa 1 vào năm 2016, đến nay Stranger Things đã trở thành một trong những series “đinh” của Netflix. Vì thế, khi Stranger Things kết thúc cũng là lúc Netflix phải tìm series mới trở thành “người kế vị”. Có thể thấy những năm gần đây, Netflix đã tính đến chuyện này khi đầu tư nhiều series giả tưởng tuổi teen, nhưng mãi cho đến giờ vẫn chưa tìm được cái tên xứng đáng để “truyền ngôi”.

Hé lộ "truyền thuyết" về Upside Down

Đoạn cuối của Stranger Things mùa 4 để lại một sự kiện gây sốc - một cánh cửa kết nối thế giới thực và Upside Down (Thế giới ngược) được mở ra ở thị trấn Hawkins. Nhà sản xuất Stranger Things đã nói rằng mùa phim cuối sẽ đi vào “truyền thuyết” về Upside Down, như cách nó được tạo ra, cách nó vận hành.

Nhà sáng tạo của Stranger Things tiết lộ khi thực hiện mùa 1 của phim, chi tiết về thế giới của Upside Down đã được liệt kê. Nhưng để giữ cho bầu không khí phim luôn bí ẩn, các chi tiết này hầu như không được đưa vào nội dung phim. Từ trước đến nay, sự tồn tại của Upside Down luôn bí ẩn, nhưng đây là lúc bức màn che phủ nó được vén lên.

Will là cầu nối giữa hai thế giới

Một số thông tin tiết lộ rằng không phải Eleven (Millie Bobby Brown), mà Will (Noah Schanapp) mới là nhân vật trung tâm của Stranger Things mùa 5. Cậu là người bị bắt đến Upside Down ở mùa 1 và luôn có mối liên kết với nó theo cách này hay cách khác, kể cả lúc đã trở về thế giới thực. Có thể nói, Will là một nhân vật quan trọng giữa hai thế giới.

Tên của tập phim đầu tiên mùa 5 Stranger Things cũng đã được hé lộ: The Crawl. Nhiều ý kiến suy đoán rất có thể một sự kiện nào đó đã buộc các nhân vật phải “bò trườn” (crawl)? Nhưng ai bò trườn? Bò trườn đi đâu? Dĩ nhiên, đáp án chỉ có thể khám phá khi mùa 5 lên sóng.

Chờ đợi chưa chắc là hạnh phúc

Stranger Things mùa 5 bắt đầu quay vào đầu tháng 1 năm 2024. Nhiều người xem lạc quan họ sẽ được gặp lại Eleven và các bạn trong năm 2025. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc đình công kép của biên kịch và diễn viên Hollywood vào năm 2023, tiến độ của bộ phim đã bị trì hoãn, và đây là mùa phim quan trọng nên Netflix sẽ đặc biệt chăm chút. Không những thế, gần đây có tin tức cho biết Stranger Things có thời điểm tạm dừng ghi hình không rõ nguyên nhân. Vì thế, khả năng phim lên sóng vào khoảng đầu năm 2026 sẽ cao hơn.

Mặc dù Netflix chưa đưa ra thông báo gì nhưng nhiều fan đoán Stranger Things mùa 5 sẽ được chia làm hai phần, chiếu ở hai mốc thời gian cách nhau tầm 1-3 tháng. Đó là điều Netflix đã làm với Stranger Things mùa 4, cũng như nhiều loạt phim chủ chốt của họ như mới đây nhất là Bridgerton mùa 3. Thậm chí, Stranger Things còn có thể bị chia thành ba phần, như Cobra Kai mùa cuối.

Netflix nói rằng việc tách phim ra làm các phần thay vì chiếu luôn một lần như “truyền thống” là do quá trình sản xuất chưa hoàn thành, và họ không muốn các fan phải chờ đợi quá lâu. Nhưng nhiều người nghi vấn Netflix chỉ đang “chơi chiêu” để giữ chân người dùng mà thôi.