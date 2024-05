Tiền truyện "Dune" sẵn sàng ra mắt nhưng khán giả lo ngại về chất lượng phim

HHT - Sau khi hai phần phim điện ảnh gặt hái được nhiều thành công, thương hiệu "Dune" tiếp tục được khai thác với phần tiền truyện tên "Dune: Prophecy" kể về nguồn gốc của dòng nữ tu Bene Gesserit.

Dune: Prophecy(Dune: Lời Tiên Tri) lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Sisterhood of Dune xuất bản năm 2012 của hai nhà văn Brian Herbert và Kevin J. Anderson. Đây là một phần ngoại truyện được viết dựa trên vũ trụ Dune do tác giả Frank Herbert sáng tạo.

Dune: Prophecy sẽ có bối cảnh khoảng 10.000 năm trước thời của Paul Atreides. Phim theo chân hai chị em gia tộc Harkonnen khi họ chiến đấu với các lực lượng đe dọa tương lai của loài người và thành lập giáo phái huyền bí là tiền thân của dòng Bene Gesserit sau này. Trong Dune: Prophecy, Bene Gesserit âm thầm gây dựng quyền lực chính trị và bắt đầu lan truyền các lời tiên tri về "Đấng Cứu Thế", thứ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời Paul Atreides ở hàng thế kỷ sau.

Trailer đầu tiên của Dune: Prophecy hé lộ nhiều cảnh quay mang màu sắc huyền bí, ma mị đặc trưng của thương hiệu "Xứ Cát". Phim có sự góp mặt của nhiều cái tên kỳ cựu trong giới Hollywood như nữ diễn viên Olivia Williams (The Crown) đóng vai chính Tula Harkonnen, Emily Watson (Chernobyl) diễn chị gái của Tula, Mẹ Bề Trên thứ hai của dòng Bene Gesserit hay tài tử Travis Fimmel (Vikings) sẽ vào vai Desmond Hart, một người lính thiện chiến thân cận Hoàng đế Javicco Corrino.

Dù được phân phối bởi HBO (Max), kênh truyền hình bảo chứng chất lượng cho nhiều tựa phim đình đám như Game of Thrones (2011 - 2019), House of the Dragon (2022) hay The Last of Us (2023), người hâm mộ Dune vẫn có nhiều lý do để lo lắng về dự án tiền truyện lần này.

Cụ thể, Dune: Prophecy từng có nhiều sự hỗn loạn trong việc sắp xếp nhân sự sản xuất. Năm 2019, nhà biên kịch Jon Spaihts, người tạo nên thành công của hai phần phim điện ảnh Dune đã rời dự án với lý do cần tập trung cho Dune: Part Two. Vào mùa hè năm 2021, Diane Ademu-John tham gia dự án với tư cách là biên kịch mới nhưng cô cũng rời đi không lâu sau đó.

Theo tạp chí Reactor, tháng 3/2023 dự án này lại có thêm một đợt thay đổi nhân sự nữa khi nữ diễn viên Shirley Henderson đã rời đi cùng lúc với đạo diễn Johan Renck. Dù Dune: Prophecy vẫn còn lại một số gương mặt tài năng nhưng những biến động nhân sự trên vẫn là quá nhiều cho một tác phẩm bên lề với vỏn vẹn sáu tập phim.

Thông qua phần tóm tắt nội dung và phong cách được thể hiện trong trailer, khán giả cũng lo ngại rằng tác phẩm này sẽ tập trung nhiều vào tình chị em, hôn nhân chính trị và các cuộc tranh đấu nội tộc thay vì đi theo hướng sử thi như hai phần phim Dune gốc.

Hiện Dune: Prophecy chưa có ngày phát hành cụ thể, nhà sản xuất chỉ thông báo hãng dự kiến khởi chiếu trực tuyến phim trên nền tảng HBO (Max) vào mùa Thu năm nay.