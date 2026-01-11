Netizen đặt nghi vấn Linh Ka thi mùa 2 khi "chung khung hình" với dàn Em Xinh

HHTO - Linh Ka bất ngờ xuất hiện cùng loạt nghệ sĩ nữ như 52Hz và Ánh Sáng AZA, làm dấy lên nghi vấn là một trong những nhân tố tiềm năng của Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

Thời gian gần đây, cái tên Linh Ka liên tục chiếm sóng mạng xã hội, không chỉ bởi những ồn ào xoay quanh đời tư tình cảm mà còn vì nghi vấn sẽ góp mặt tại chương trình Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

Nguồn cơn xuất phát từ việc người hâm mộ phát hiện loạt điểm trùng hợp đáng chú ý trong video được cô nàng đăng tải thời gian gần đây.

Cụ thể, trong video TikTok mới nhất, Linh Ka xuất hiện cùng một nhóm nghệ sĩ nữ, trong đó gây chú ý đặc biệt là sự góp mặt của 52Hz và Ánh Sáng AZA - hai gương mặt từng tham gia Em Xinh "Say Hi" mùa 1. Bên cạnh đó còn có những cái tên như Cầm, An Trần…, tạo nên một “tổ hợp” quen mặt khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về dàn cast mùa 2 đang dần lộ diện.

Video do Linh Ka đăng tải.

Trước đó, 52Hz và Ánh Sáng AZA cũng nhiều lần bị cư dân mạng đồn đoán là “học sinh trao đổi” giữa hai mùa, tương tự trường hợp của NEGAV và Thái Ngân ở Anh Trai "Say Hi", khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau và tương tác với các nghệ sĩ nữ khác.

Chính vì vậy, việc Linh Ka bất ngờ góp mặt trong cùng khung hình càng khiến tin đồn lan rộng. Đáng nói, ở mùa 1, Linh Ka từng vướng tin đồn tham gia chương trình nhưng cuối cùng lại vắng bóng, khiến khán giả đặt câu hỏi liệu sẽ có màn “phục thù” ở mùa 2?

Khi thông tin mùa 1 được công bố, cái tên Linh Ka cũng được dự đoán tham gia.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ, phía Linh Ka vẫn giữ im lặng. Trong khi đó, 52Hz - người xuất hiện cùng Linh Ka trong video, lại thẳng thắn lên tiếng đính chính. Cụ thể, khi một tài khoản bình luận hỏi: “Quay Live stage 1 đúng không?”, nữ ca sĩ đã trực tiếp phủ nhận việc đang ghi hình cho Em Xinh "Say Hi" mùa 2.

Theo 52Hz chia sẻ, đây chỉ là chuyến đi chơi thông thường của hội chị em.

Dù vậy, khả năng Linh Ka tham gia chương trình vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn. Một bộ phận netizen cho rằng cô nàng chưa thực sự là mảnh ghép phù hợp, nhất là khi những ồn ào tình cảm với Anh Trai Dương Domic vẫn chưa lắng xuống. Bên cạnh đó, các phát ngôn gây tranh cãi trong giai đoạn chưa nổi tiếng của Linh Ka cũng bị đào lại.

Linh Ka từng gặp không ít ồn ào về phát ngôn trong quá khứ.

Ở chiều ngược lại, khán giả vẫn bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng Linh Ka sở hữu "bộ kỹ năng" tương đối và hoàn toàn có thể trở thành “nhân tố bất ngờ” tương tự Châu Bùi. Sở hữu ngoại hình sáng, gu thời trang cá tính cùng kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật từ sớm, Linh Ka từng phát hành một số sản phẩm âm nhạc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập nhảy trên mạng xã hội.

Dù giọng hát chưa được đánh giá quá cao, nhưng về mặt trình diễn và hình ảnh, cô vẫn được xem là cái tên tiềm năng nếu đặt trong format một chương trình thực tế giải trí.

Trước Linh Ka, nhiều cái tên khác như An Trần, Cầm hay Pia Linh cũng từng được réo gọi. Nếu Cầm và An Trần “lộ hint” khi xuất hiện chung trong clip của Linh Ka, thì gần đây Pia Linh lại bất ngờ viral với đoạn video được cộng đồng mạng gọi vui là “chuyện tình bùng binh” cùng Ánh Sáng AZA và 52Hz.