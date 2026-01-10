Đẹp trai, nổi tiếng nhưng mỹ nam này chịu thiệt thòi lớn trong phim giờ vàng

HHTO - Khi phim Cách Em 1 Milimet đi đến chặng đường cuối thì ai cũng thấy Huỳnh Anh là người chịu thiệt thòi nhất phim này.

Có lẽ lâu lắm rồi phim giờ vàng VTV mới có một tác phẩm không phải phim làm lại, không ngập tràn drama éo le mà vẫn được khán giả yêu thích khen ngợi nhiều như Cách Em 1 Milimet. Câu chuyện về nhóm bạn gắn bó bên nhau từ nhỏ đến lớn, cũng có những hiểu lầm mâu thuẫn nhưng vẫn đặt tình bạn lên trên hết đã chinh phục được người xem.

Tú đã ở bên Bách khi anh mất trí nhớ.

Trong số các thành viên của nhóm Đại Bản Doanh, Bách chịu thiệt thòi nhất khi xuất hiện ít, hoàn cảnh lại phức tạp. Bách vì mất trí nhớ bên Nhật nên vắng mặt trong nhiều tập phim, nếu có gặp lại bạn bè cũng đối xử hờ hững, lạnh nhạt vì không nhận ra người quen và bị hiểu lầm. Đến khi trở lại Việt Nam, Bách chẳng còn nhớ gì về Tú, mà lại quyết tâm kết hôn với một cô nàng “chẳng ra gì”.

Nhưng Bách lại chọn kết hôn với cô gái khác.

Khi bạn bè khuyên Bách hãy tìm hiểu kỹ về vợ sắp cưới, Bách sẵn sàng xù lông để bảo vệ nửa kia. Bách cũng nói những câu làm tổn thương Tú, dù bao năm qua cô vẫn dành trọn tình cảm cho anh. Kết quả là Bách bị bạn bè quay lưng mà khán giả cũng ngán ngẩm cho chàng trai “mắt toét”, vợ sắp cưới đã có biết bao dấu hiệu cờ đỏ mà vẫn không nhìn ra.

Tú đã quyết định quên đi những kỷ niệm ngày xưa.

Đến khi Bách nhớ được mọi chuyện, chia tay Duyên và muốn nối lại tình cảm với Tú thì Tú đã quyết định buông tay, quên hết chuyện ngày xưa và không xem Bách là sự ưu tiên nữa. Và sau bao nhiêu bức xúc bực mình vì Bách, đến giờ khán giả mới thấy thương cảm cho nhân vật, lại muốn Tú đừng bỏ Bách mà đi.

Khán giả tiếc cho Huỳnh Anh thiếu cơ hội bùng nổ.

Cũng vì Bách tận cuối phim mới “tinh mắt” mà Huỳnh Anh bị thiệt thòi theo. Vốn là mỹ nam đình đám của phim giờ vàng VTV nhưng ở Cách Em 1 Milimet, Huỳnh Anh đã chịu cảnh lép vế so với Hà Việt Dũng, Lê Hải. Nhiều cư dân mạng cũng tiếc cho Huỳnh Anh, vì nếu Bách lấy lại trí nhớ sớm hơn thì nam diễn viên cũng lấy được nhiều thiện cảm từ khán giả hơn.