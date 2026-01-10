Tân Binh Toàn Năng: Những sự thật thú vị về em út "all-rounder" Phúc Nguyên

HHTO - Phúc Nguyên nhận được sự yêu mến của khán giả khi tham gia chương trình Tân Binh Toàn Năng. Cùng khám phá những sự thật thú vị về chàng "rái cá" đáng yêu này nhé!

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên sinh năm 2005, đến từ Lâm Đồng, là một trong những cái tên đáng chú ý tại Tân Binh Toàn Năng. Sở hữu gương mặt baby cùng chiều cao 1m75, Phúc Nguyên được biết đến là em út của nhóm Tân Binh Thăng Cấp.

Chàng trai Nhân Mã đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi được gia đình ủng hộ theo học piano từ nhỏ, trước khi mở rộng sang nhiều lĩnh vực âm nhạc khác. Năm 2024, Phúc Nguyên trở thành Thủ khoa đầu vào khoa Sư phạm Âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM sau nhiều nỗ lực.

"Boy Đà Lạt" có tình yêu rất lớn với âm nhạc và nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Không chỉ có thế mạnh vocal, Phúc Nguyên còn xây dựng hình ảnh một tân binh đa tài khi có thể chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar, đồng thời sở hữu khả năng vũ đạo và sáng tác được nhận xét là "trộm vía". Lâm Anh từng đánh giá Phúc Nguyên mạnh ở mảng sáng tác và đặc biệt có khả năng "xây cầu" (phần bridge) tốt.

Điều nam tân binh luôn trăn trở là làm sao để vừa nhảy thoải mái, vừa giữ được chất lượng giọng hát, nhất là khi phải xử lý các nốt cao và những đoạn khó. Dù mang gương mặt baby và tính cách đáng yêu, trai đẹp Gen Z vẫn cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt, từ vẻ trưởng thành trong EXPOSURE đến sự bi lụy trong tình yêu ở sân khấu solo đầu tiên - 1%.

Phúc Nguyên không ngại biến hóa với nhiều phong cách khác nhau. Ảnh: FBNV.

Nhận xét về Phúc Nguyên, NSX Toàn Năng SOOBIN chia sẻ: "Khi làm việc với Nguyên, anh có cảm giác đây là thế hệ nối tiếp mình. Nguyên đa tài, ngoan ngoãn, lễ phép và có thể tương lai sẽ trở thành all-rounder". Đồng quan điểm, nhà sản xuất APJ và Charles cho biết Phúc Nguyên là tân binh có niềm đam mê "chạy note", đồng thời luôn biết cách "thổi" màu sắc cá nhân vào từng câu hát. Qua mỗi vòng thi, Phúc Nguyên ghi điểm nhờ sự tiến bộ rõ rệt cả về kỹ năng chuyên môn lẫn biểu cảm sân khấu, được kỳ vọng trở thành thế hệ all-rounder tiếp nối "thầy SOOBIN".

Em út được các NSX đánh giá cao cả về thái độ và kỹ năng. Nguồn: BTC.

Ngoài đời, Phúc Nguyên còn được yêu mến bởi tính cách nhẹ nhàng, sống tình cảm và luôn quan tâm, gắn bó với các anh em trong nhà chung. Chính vì vậy, ngay từ Project 100%, mỗi lần phải nói lời chia tay với bất kỳ tân binh nào, Phúc Nguyên đều không kìm được nước mắt.

Phúc Nguyên có sở thích "bám" các anh lớn. Nguồn: @shineon_forpn.

Nam tân binh Gen Z còn được người hâm mộ ưu ái đặt cho nhiều biệt danh, trong đó nổi bật là "rái cá" vì vẻ ngoài đáng yêu. Dù rất yêu ăn uống, Phúc Nguyên vẫn phải tiết chế để giữ hình ảnh. Nhiều khán giả hài hước cho rằng, với cường độ "check var" liên tục từ "PT 0 đồng" Minh Hiếu, Phúc Nguyên sẽ sớm chạm tới hình thể mơ ước.