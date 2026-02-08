Netizen phản ứng thế nào trước cuộc trò chuyện giữa Trường Giang và Đình Bắc?

Tối 7/2, lễ trao giải WeChoice Awards 25 chính thức diễn ra, quy tụ nhiều gương mặt truyền cảm hứng của năm cùng đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng và các khách mời. Ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, sự xuất hiện của Đình Bắc - cầu thủ trẻ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại giải U23 Đông Nam Á nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Cầu thủ Đình Bắc xuất hiện tại lễ trao giải WeChoice Awards 25. Ảnh: WeChoice

Đáng chú ý, khoảnh khắc cầu thủ Đình Bắc trò chuyện cùng nghệ sĩ Trường Giang đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trong cuộc trò chuyện, Trường Giang bày tỏ quan điểm rằng Đình Bắc nên ưu tiên tập trung cho bóng đá và tiết chế các hoạt động sự kiện giải trí như này bởi tiềm ẩn nhiều cám dỗ. Đáp lại, Đình Bắc cho biết bản thân anh cũng không muốn nhưng việc anh xuất hiện tại sự kiện xuất phát từ yêu cầu của đội bóng, như một cách đại diện cho hình ảnh của đội bóng.

Cuộc trò chuyện giữa Trường Giang và Đình Bắc nhanh chóng viral trên MXH.

Phản ứng của công chúng nhanh chóng chia thành hai luồng rõ rệt. Một bộ phận khán giả đồng tình với ý kiến của Trường Giang, cho rằng các cầu thủ trẻ cần đặt việc rèn luyện chuyên môn lên hàng đầu và hạn chế nhận quá nhiều hợp đồng thương mại để tránh bị phân tâm, đồng thời hạn chế những thị phi không cần thiết ngoài sân cỏ. Trước đó, Đình Bắc từng vướng vào tranh cãi khi tham gia một video quảng cáo kem chống nắng, trong đó biểu cảm và cách thể hiện của anh bị nhận xét là thiếu tự nhiên.

Đình Bắc tham gia một video quảng cáo kem chống nắng.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng việc tham gia các hoạt động thương mại là cơ hội chính đáng để cầu thủ gia tăng thu nhập, xây dựng hình ảnh cá nhân và tạo ảnh hưởng tích cực. Nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở việc tham gia quảng cáo mà ở cách các cầu thủ cân bằng giữa chuyên môn và hoạt động ngoài sân cỏ.

Đình Bắc tham gia sân khấu tiết mục Thắng Đời 1-0.

Đình Bắc đang là cầu thủ nổi bật của ĐT U23 Việt Nam và là niềm hy vọng lớn của các cổ động viên bóng đá nước nhà. Vì thế sự quan tâm, lo lắng của người hâm mộ đối với hướng phát triển của Đình Bắc là điều dễ hiểu.

Với sự nổi tiếng song hành cùng tài năng đang phát triển rực rỡ, có lẽ Đình Bắc sẽ cần được trang bị kỹ năng xuất hiện trước công chúng và có sự cố vấn đồng hành, định hướng phù hợp từ câu lạc bộ, đội tuyển và đơn vị đại diện giúp anh có thể có những bước tiến vững chắc cả trong sự nghiệp và cuộc sống.