Chữa khỏi ung thư ở tuổi 82, cụ bà được cháu gái tặng vé xem concert BTS

Gần đây, một đoạn video cảm động về bà cụ 82 tuổi vừa vượt qua căn bệnh ung thư vú đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem thông qua TikTok và Instagram Reels. Tuy nhiên bên cạnh tin vui về sức khỏe, video về bà cụ còn gây sốt ở khoảnh khắc bà nhận được món quà ý nghĩa - tấm vé tham dự concert của BTS.

Bà cụ 82 tuổi phấn khích và xúc động khi được tặng vé xem concert BTS.

Trong video, bà cụ tên Bubala đã được cháu gái thưởng cho một món quà bí mật sau khi nhận tin đã hết ung thư. Sau khi mở quà, bà nhảy lên vì phấn khích, không tin được khi đó là một tấm vé đến xem concert mới của BTS - Arirang.

Bà cụ không giấu nổi hạnh phúc, vừa cười vừa khóc nói "Tôi vẫn sống để gặp các chàng trai của tôi" ("I'm gonna stay alive to see my boys"). Bà gọi các thành viên BTS thân thương là "the tannies", chia sẻ rằng tình yêu dành cho nhóm nhạc đã trở thành nguồn sức mạnh lớn lao giúp bà vượt qua những ngày tháng khó khăn trong quá trình điều trị hóa trị.

Bà cụ 82 tuổi chữa khỏi ung thư, được tặng vé đi xem concert BTS. Nguồn: @kyleerader

Câu chuyện của bà cụ Bubala nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng ARMY - fan của BTS. Các trang tin tức tại Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng liên hệ cháu gái để được phỏng vấn bà. Hàng ngàn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, gửi lời chúc mừng và hy vọng bà sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất tại đêm diễn của BTS. Ngoài ra, bà Bubala và cháu gái cũng đã có bài đăng mới cảm ơn cộng đồng mạng, đồng thời tiết lộ rằng bà là fan của Suga trong nhóm, và đã chuẩn bị áo riêng để đi xem concert.

Bà cụ Bubala chuẩn bị kỹ lưỡng để đi xem BTS.

Tour diễn thế giới Arirang của BTS vừa được công bố vào đầu năm 2026, trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi đánh dấu sự trở lại đầy đủ 7 thành viên của nhóm sau thời gian dài. Chuỗi đêm diễn dự kiến diễn ra tại nhiều quốc gia ở châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và nhiều khu vực khác, bắt đầu từ Hàn Quốc vào tháng 4/2026 và kéo dài đến năm 2027. Trong thời gian qua, quá trình săn vé dự concert Arirang của BTS được ví như "chiến trường", với hàng triệu người hâm mộ tham gia xếp hàng trên các trang bán vé để có thể truy cập và giao dịch. Chính vì vậy, việc bà cụ 82 tuổi thành công "chiến thắng" trong cuộc đua vé này càng trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.