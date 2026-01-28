Nguyễn Đình Bắc và dàn cầu thủ U23 Việt Nam động viên thủ môn Trần Trung Kiên

HHTO - Sau những áp lực từ sân chơi châu lục, thủ môn Trần Trung Kiên đang nhận được sự tiếp sức từ các đồng đội. Những lời nhắn nhủ của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cùng các cầu thủ U23 Việt Nam không chỉ là sự an ủi, mà còn cho thấy sự sẻ chia, thấu hiểu của những người trẻ cùng chung màu áo.

Kết thúc hành trình tại giải U23 châu Á với tấm Huy chương Đồng, thay vì những bài đăng ăn mừng, thủ môn Trần Trung Kiên có phần khép kín hơn trên mạng xã hội. Không còn vẻ rạng rỡ thường thấy, nam thủ môn gốc Hưng Yên xuất hiện với gương mặt chưa kịp cạo râu, nét mặt có phần tâm trạng.

Dòng trạng thái: "Trở lại cuộc sống nhẹ nhàng. Chẳng màng đến huy hoàng" đăng trên mạng xã hội của anh cũng khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Có vẻ như dư âm từ trận Bán kết với U23 Trung Quốc vẫn ảnh hưởng tới anh.

Nhiều người lo lắng cho tình trạng của thủ môn Trung Kiên.

Giữa lúc người gác đền sở hữu chiều cao 1m91 đang cần những điểm tựa tinh thần, các đồng đội tại U23 Việt Nam đã nhanh chóng có động thái "tiếp lửa". Tối 27/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chia sẻ một bài đăng về người đồng đội kèm dòng trạng thái: "Chàng trai tuyệt vời". Dưới phần bình luận, Đình Bắc liên tục nhắn gửi "Mãi yêu Trung Kiên", đồng thời khẳng định thủ môn sinh năm 2003 là người hiền lành, luôn sống hết mình với đam mê bóng đá.

Nguyễn Đình Bắc chia sẻ dòng trạng thái động viên thủ môn Trần Trung Kiên.

Lời động viên của Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ nhiều thành viên U23 Việt Nam. Nguyễn Nhật Minh ngắn gọn với hai chữ "Thương Bạn", trong khi Phạm Lý Đức khẳng định mọi người luôn ở bên cạnh và yêu thương nam thủ môn. Thú vị nhất là màn tương tác của Nguyễn Đức Anh khi vừa an ủi vừa tranh thủ nhắc khéo bạn mình mau chóng "tút" lại vẻ ngoài: "Bạn cạo râu đi chuẩn bị tiếp đón tui nheng Kin".

Dàn cầu thủ U23 Việt Nam để lại bình luận động viên "người gác đền" Trung Kiên.

Trên Story cá nhân, Trần Trung Kiên cũng vừa cập nhật hình ảnh trở lại sân cỏ tập luyện cùng dòng chữ "Back to work". Lần này, anh đã lấy lại vẻ ngoài gọn gàng, gương mặt sáng láng và không còn dấu vết của những ngày uể oải.

Story mới nhất của Trần Trung Kiên với dòng trạng thái "Back to work".

Nhìn lại cả giải đấu, dù trận Bán kết không diễn ra như mong đợi, thủ môn Trần Trung Kiên vẫn để lại ấn tượng sâu sắc về chuyên môn. Những pha cứu thua xuất sắc ở vòng bảng và Tứ kết chính là minh chứng cho năng lực của thủ môn sinh năm 2003 này. Vấp ngã là một phần để trưởng thành, và người hâm mộ hy vọng sẽ sớm thấy lại nụ cười tự tin của Trần Trung Kiên trong những hành trình sắp tới.