NewJeans đưa thần thoại La Mã vào MV mới, có cameo khiến fan điện ảnh bật ngửa

HHT - Lời đồn về 2 ngôi sao toàn cầu là diễn viên khách mời (cameo) xuất hiện trong MV "Cool With You" của NewJeans chỉ đúng một nửa là Jung Ho Yeon. Người còn lại không phải V (BTS) mà là tài tử gạo cội Lương Triều Vỹ.

Sau Super Shy, NewJeans vừa tung MV của ca khúc chủ đề tiếp theo trong album Get Up - Cool With You. Giống với Ditto, Cool With You cũng có 2 MV, chia làm side A và side B. Nếu Ditto là 2 MV với 2 góc nhìn khác nhau, thì 2 side của Cool With You giống như câu chuyện có sự nối tiếp.

Cấu trúc vòng lặp như thôi miên dường như đã trở thành thương hiệu trong âm nhạc của NewJeans và Cool With You cũng không ngoại lệ. Ở side B của MV, một đoạn ngắn của ca khúc Get Up cũng được hé lộ, nhưng nó không được lồng ghép một cách ngẫu hứng chỉ để "nhá hàng" cho album, mà giống một lời thức tỉnh nữ chính hơn.

Trước khi Cool With You phát hành, nhiều lời đồn đoán cho rằng Jung Ho Yeon và V (BTS) là 2 ngôi sao toàn cầu sẽ xuất hiện trong MV của nhóm, vì cả hai đều có lịch trình tại Tây Ban Nha - trùng với nơi ghi hình của NewJeans. Nhưng lời đồn chỉ đúng một nửa, Lương Triều Vỹ mới là ngôi sao toàn cầu khách mời xuất hiện trong Cool With You, không phải V.

MV giống như bản hiện đại của câu chuyện thần thoại La Mã - Cupid and Psyche. Đó cũng là bức tranh xuất hiện trong MV, nơi mà Danielle dẫn khách tham quan bảo tàng đến xem. Mỹ nhân của Squid Game - Jung Ho Yeon là nữ chính - Cupid. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ "gieo duyên", cô rơi vào lưới tình với một chàng trai là con người, nhưng đáng tiếc anh không thể nhìn thấy cô.

NewJeans, có thể là những thiên thần hộ mệnh, đã giúp Jung Ho Yeon trở thành một con người bình thường và kết đôi với chàng trai kia. Nhưng khi Lương Triều Vy xuất hiện - phải chăng là một vị thần cấp cao hơn, đã buộc Jung Ho Yeon phải đối diện sự thực đau lòng: Chàng trai kia rồi cũng sẽ để mắt đến một người phụ nữ khác. Điều này khiến Jung Ho Yeon đau lòng nhưng cũng thức tỉnh bản thân, cô quyết định trở về với thiên chức của mình.

Tuy nhiên, một bộ phận người xem cho rằng có lẽ còn một cách hiểu khác với Cool With You. Jung Ho Yeon có thể chính là Ban Hee Soo khi đã trưởng thành - nhân vật chính trong Ditto, trong khi NewJeans vẫn là những người bạn tưởng tượng của cô.

Mặt khác, Super Shy vẫn đang trụ vững ở hạng 1 trên các bảng xếp hạng nội địa Hàn và đang duy trì danh hiệu Perfect All Kill (PAK). Cool With You cũng gây nghiện không kém "người chị em" trước của mình, và liệu phá chuỗi PAK của Super Shy để chiếm ngôi đầu bảng?