Ngắm Lisa BLACKPINK pose dáng như siêu mẫu trên bìa tạp chí W Hàn

HHT - Xuất hiện trên tạp chí W Hàn số tháng 8, Lisa BLACKPINK gây ấn tượng với tạo hình lạ mắt. Nhiều người đam mê thời trang cảm thán loạt ảnh của Lisa: "Siêu mẫu cũng chỉ đẹp đến thế này mà thôi!"

Trong loạt ảnh mới nhất trên tạp chí W Hàn Quốc số tháng 8, Lisa BLACKPINK trở thành gương mặt trang bìa. Nữ idol nhận về nhiều lời khen nhờ thần thái mê hoặc trong trang phục từ nhà mốt Celine do cô làm Đại sứ thương hiệu.

Công chúng được dịp trầm trồ bởi khả năng pose dáng điệu nghệ của nữ idol. Trong loạt ảnh, Lisa được đánh giá cao bởi tính nghệ thuật, sáng tạo phù hợp với tinh thần “không sợ hãi” của Celine.

Lisa sinh năm 1997 và là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ toàn cầu nổi tiếng nhất hiện nay BLACKPINK.

Sau những gì Lisa đem đến cho nhãn hàng Celine với tư cách là Đại sứ thương hiệu toàn cầu, Celine đã gọi cô là “GOAT” (the greatest of all time - vĩ đại nhất mọi thời đại).

Theo truyền thông Hàn Quốc, tài sản ròng ước tính của Lisa rơi vào khoảng 14 triệu USD (khoảng hơn 331 tỉ đồng). Số tài sản khổng lồ này đến từ thành công của sự nghiệp âm nhạc, đại diện thương hiệu, quảng cáo cho các nhãn hàng. Mới đây nhất, giá cổ phiếu của YG Entertainment đã sụt giảm tới 8% khi tin đồn về việc Lisa không tái kí hợp đồng bùng phát. Điều này phần nào cho thấy vị thế của Lisa với thị trường K-Pop là rất lớn ở thời điểm hiện tại.