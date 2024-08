Ngắm loạt phụ kiện thời trang độc đáo, sống động như bước ra từ máy in 3D

HHT - Trong Anh Trai "Say Hi" tập 6, Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI đã có màn "kẻ tung người hứng" khiến khán giả thích thú. "Mầm non giải trí" năm nào nay cũng xéo xắt không thua kém đàn anh Lê Dương Bảo Lâm.