Những món trang sức đắt giá nhất mang tính biểu tượng của phim Hollywood

HHT - Những viên kim cương lấp lánh hay ngọc trai quý giá mang đến sự xa hoa, phù phiếm cho Hollywood qua những khoảnh khắc làm nên lịch sử điện ảnh. Cùng điểm qua những món trang sức mang tính biểu tượng đã từng xuất hiện trong những bộ phim đình đám.

Nói về sự xa hoa của Hollywood và một số khoảnh khắc điện ảnh tuyệt vời nhất thì chắc chắn phải nhắc đến thời trang và đồ trang sức cao cấp. Chúng là yếu tố nâng tầm những cảnh quay quan trọng, tăng thêm sức hấp dẫn cho các nhân vật và câu chuyện của họ. Trang sức còn là điểm nhấn cho hình tượng những nhân vật điện ảnh nổi tiếng nhất trong thời đại chúng ta, đã trở thành biểu tượng của quyền lực, sự giàu có và sự thanh lịch vượt thời gian.

Chiếc vòng cổ Touissant Cartier trong Ocean's 8

Trong dàn diễn viên toàn sao của Ocean's 8, Anne Hathaway vinh dự được đeo chiếc vòng cổ Touissant của Cartier trong những cảnh quay hoành tráng nhất của phim. Chiếc vòng cổ đã thu hút sự chú ý của mọi người và gây được ấn tượng mạnh mẽ trong giới mộ điệu. Cartier cũng đóng vai trò là đối tác trang sức độc quyền cho phim.

Tự hào với lịch sử huy hoàng, chiếc vòng cổ Jeanne Toussaint trị giá 150 triệu đôla (hơn 3800 tỷ đồng). Nó đã được Jacques Cartier tạo ra vào năm 1931 cho Maharaja (vua) của vùng Nawanagar và được đặt theo tên Giám đốc sáng tạo của Cartier là Toussaint. Vì chiếc vòng cổ ban đầu từ năm 1931 không còn tồn tại, nên thiết kế này đã được Cartier remake lại thông qua các bản vẽ và ảnh lưu trữ. Nó cũng được làm giảm kích thước so với kích thước ban đầu để phù hợp với Anne Hathaway.

Chiếc vòng cổ Heart of the Ocean trong Titanic

Chiếc vòng cổ kim cương xanh khổng lồ, được đeo trên cổ Kate Winslet trong phim Titanic là một trong những món đồ trang sức nổi tiếng nhất, từng được đeo trong lịch sử điện ảnh. Được mệnh danh là Trái tim của đại dương, chiếc vòng cổ có một viên kim cương màu xanh được cắt thành hình trái tim, lấy cảm hứng từ viên kim cương Hope nổi tiếng. Chiếc vòng cổ Heart of the Ocean có giá trị lên đến 200 đến 300 triệu USD (hơn 5000 - 7600 tỷ VND).

Riêng viên Hope Diamond nguyên bản 45,54 carat đã được bán cho thương gia đá quý Harry Winston ở New York vào năm 1969. Winston sau đó đã tặng nó cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian, nơi nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Viên kim cương màu vàng Tiffany trong Death on the Nile

Là sản phẩm tái tạo lại viên kim cương Tiffany nổi tiếng của Audrey Hepburn trong Breakfast at Tiffanys, chiếc vòng cổ kim cương màu vàng 128 carat trang nhã này đã được giới thiệu trong bộ phim Death on the Nile năm 2022. Nhân vật Linnet Doyle của Gal Gadot xuất hiện với chiếc vòng cổ tuyệt đẹp, không chỉ để vẽ nên một hình ảnh bắt mắt mà còn để thể hiện mối liên hệ quan trọng với cốt truyện. Các chuyên gia ước tính món trang sức ấn tượng này trị giá 30 triệu USD (hơn 760 tỷ VND).

Chiếc vòng cổ kim cương Isadora của How to Lose a Guy in 10 Days

Kate Hudson (vai Andie Anderson) mặc bộ váy lụa Carolina Herrera màu vàng cùng chiếc vòng cổ kim cương màu vàng tuyệt đẹp trong phim How to Lose a Guy in 10 Days (2003) là một khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng. Đây chắc chắn là một trong những món đồ trang sức nổi tiếng nhất từng xuất hiện trong phim, chiếc vòng cổ kim cương này được đặt theo tên của huyền thoại khiêu vũ Isadora Duncan.

Mặt dây chuyền 84 carat lấy cảm hứng từ viên kim cương màu vàng Tiffany được bán với giá 5 triệu USD (hơn 127 tỷ VND). Điều thú vị là nhân viên an ninh đặc biệt và một chiếc xe bọc thép đã được điều động đến trường quay trong quá trình quay phim để đảm bảo an toàn cho món đồ trang sức quý giá.

Những viên ngọc lấp lánh của Tiffany & Co. trong The Great Gatsby

The Great Gatsby của Leonardo DiCaprio và Carey Mulligan là bộ phim trong mơ của mọi tín đồ đam mê thời trang. Quần áo thời trang cao cấp và đồ trang sức Art Deco miêu tả lối sống xa hoa, phù phiếm của nhân vật Gatsby trong phim, với sự tham gia của hãng trang sức Tiffany và Co.

Các nhân vật trong phim hết sức tỏa sáng cùng các món phụ kiện, trang sức rực rỡ thể hiện sự hào nhoáng và quyến rũ của những năm 1920. Trong số những món đồ mang tính biểu tượng nhất của bộ phim là chiếc vương miện Savoy bằng kim cương và ngọc trai nuôi cấy, nó đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên màn ảnh và ngoài đời, trị giá khoảng 220.000 USD.