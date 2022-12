Ngày "biến động" của YG Ent: Tung teaser ra mắt nhóm nữ mới, iKON đồng loạt rời công ty

HHT - Fan K-Pop, đặc biệt là fan nhà YG Ent có một ngày "bận rộn" khi hàng loạt các thông tin liên quan đến nghệ sĩ công ty được công bố. Các thành viên của iKON đồng loạt rời YG Ent, BLACKPINK được cho là sẽ nối gót Taeyang (BIGBANG), "chuyển nhà" qua công ty của Teddy - The Black Label.

Ngày 30/12, người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi YG Ent thông báo cả 6 thành viên của iKON cùng rời công ty. Ngay sau đó, truyền thông Hàn đưa tin các chàng trai đang thảo luận ký hợp đồng độc quyền với 143 Ent. Phía 143 Ent cũng xác nhận đang đàm phán với iKON. Việc các chàng trai cùng tìm một bến đỗ mới, tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa nhóm khiến fan an tâm.

Cũng trong ngày 30/12, trang The Korea Heral cho biết BLACKPINK sẽ rời YG và chuyển về hoạt động dưới trướng The Black Label, giống như Taeyang. Phản hồi về thông tin này, đại diện YG Ent cho biết: "Chúng tôi không thể xác nhận tin tức này, nhưng hợp đồng của chúng tôi với BLACKPINK vẫn chưa kết thúc. Thật khó để xác nhận liệu họ có ký hợp đồng với The Black Label hay không, sau khi chấm dứt kết thúc".

Sự rời đi liên tục của các nghệ sĩ lâu năm khiến fan hoang mang về tương lai của YG Ent. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có lẽ ông lớn này đang có một kế hoạch cải tổ lớn.

Taeyang hay BLACKPINK về dưới trướng của The Black Label cũng không phải quá tệ. Bởi đây từng là công ty con của YG Ent. Từ tháng 11/2020, YG Ent không còn là cổ đông lớn nhất của The Black Label. Đồng nghĩa The Black Label trở thành công ty liên kết với YG Ent.

Hiện tại, cổ đông lớn nhất của The Black Label là Teddy - "phù thủy âm nhạc" đứng sau hàng loạt bản hit của nghệ sĩ YG. Về với ngôi nhà mới này, phong cách âm nhạc hay hình ảnh Taeyang và BLACKPINK theo đuổi vẫn sẽ không thay đổi.

Dập tắt những lo sợ về sự rời đi của nghệ sĩ có phải dấu hiệu YG Ent đang "bất ổn", công ty đã tung ra teaser thông báo ra mắt nhóm nữ mới. Với dòng chữ "Next Movement" trong ảnh "nhá hàng", công chúng tin rằng đây là dấu hiệu cho bước chuyển mình mới từ YG Ent.

Theo ảnh teaser, 10 giờ ngày 1/1/2023, nhân tố trong nhóm nữ mới sẽ được công bố. Từ cuối năm 2019, mạng xã hội đã rộ tin đồn YG Ent sẽ cho ra mắt girlgroup mang tên Baby Monsters/ Baemon - cái tên từng được nhắm đặt cho BLACKPINK. Với "chấp niệm" cái tên Baby Monsters của YG, fan tin rằng khả năng cao đây sẽ là tên của nhóm nữ mới này.