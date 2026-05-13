Ngay cả khi rời rạp, Đại Tiệc Trăng Máu 8 vẫn tổn hại thế nào vì vụ việc của Miu Lê?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Chuyện Miu Lê dùng chất cấm không chỉ phá hủy hình tượng, sự nghiệp của cô, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 ngay cả khi phim ngừng công chiếu.

Trong 5 phim Việt ra rạp vào kỳ nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, Đại Tiệc Trăng Máu 8 từng được kỳ vọng là ông vua phòng vé nhưng lại nhanh chóng bị tụt lại trên đường đua. Sau 3 tuần công chiếu, phim thu về gần 33 tỷ đồng, xếp áp chót trong bảng doanh thu phim Việt mùa lễ. Hiện Đại Tiệc Trăng Máu 8 chỉ còn hơn 200 suất chiếu mỗi ngày và có lẽ sau một tuần nữa, phim sẽ rời rạp.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang giảm suất chiếu khá nhanh

Nhiều khán giả cho rằng scandal của Miu Lê không ảnh hưởng nhiều đến Đại Tiệc Trăng Máu 8 vì phim đã chiếu được 3 tuần, đã qua thời điểm hút khách nhất. Chưa kể ồn ào này cũng không làm phim bị gỡ khỏi rạp như cư dân mạng từng lo lắng. Nhưng thực ra ngay cả khi ngừng chiếu rạp, Đại Tiệc Trăng Máu 8 vẫn chịu tổn hại nặng nề vì sự việc của Miu Lê.

Miu Lê là nữ chính của phim

Bởi phim điện ảnh Việt sau khi rời rạp còn có nhiều nguồn thu khác như phát hành trực tuyến, chiếu ở nước ngoài…, nhưng sau sự cố liên quan đến Miu Lê, Đại Tiệc Trăng Máu 8 sẽ khó mà xuất hiện trên các nền tảng khác khi đối tác sẽ e ngại khán giả phản ứng, quay lưng với phim. Thậm chí, nhà sản xuất Đại Tiệc Trăng Máu 8 còn có thể phải đền bù thiệt hại hợp đồng với các thương hiệu tài trợ cho phim.

Scandal của Mui Lê khiến phim chịu nhiều thiệt hại

Trước Đại Tiệc Trăng Máu 8, phim Chốt Đơn cũng gặp vô vàn khó khăn khi nữ chính Thùy Tiên bị bắt giữ trước khi phim khởi chiếu. Dù đã phải nhờ công nghệ AI thay đổi khuôn mặt diễn viên, Chốt Đơn vẫn thất bại thê thảm ngoài phòng vé.

