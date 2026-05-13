ATVNCG 2026 hé lộ 5 "Anh tài" tiếp theo: Nguyễn Văn Chung, Hà An Huy gây tò mò

Sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được xem là một trong những cú "twist" đáng chú ý nhất của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026. Sau nhiều năm hoạt động với loạt hit như Vầng Trăng Khóc, Nhật Ký Của Mẹ, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình... cùng hơn 300 ca khúc thiếu nhi giúp anh xác lập Kỷ lục Việt Nam, nam nhạc sĩ quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một sân chơi hoàn toàn mới.

Đến với chương trình trong tâm thế của một "tân sinh viên" Nhạc viện đầy nhiệt huyết, Nguyễn Văn Chung cho biết anh muốn học thêm về nhảy múa, trình diễn và dàn dựng sân khấu. "Mình lo rằng có thể trở thành "cục tạ" cho các anh trai khác gánh, nhưng đây là hành trình học hỏi và trải nghiệm đáng giá nhất mà mình lựa chọn" - nam nhạc sĩ chia sẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự mong đợi màn xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi anh thử sức với hát và nhảy.

Nếu Nguyễn Văn Chung mang đến màu sắc chân thành và giàu cảm xúc, thì "Anh tài" Vương Anh Tú lại được xem là "át chủ bài" về mảng âm nhạc của ATVNCG năm nay. Sau hơn 15 năm hoạt động cùng hàng loạt bản hit triệu view và giải thưởng lớn, nam nhạc sĩ cho biết sẽ mang đến một ca khúc hoàn toàn mới ngay từ Công diễn solo đầu tiên. Không còn là hình ảnh "hoàng tử Ballad" quen thuộc, Vương Anh Tú muốn khai thác sức mạnh tập thể và tạo nên những màn trình diễn giàu tính kết nối.

Trong khi đó, Tùng Mint đem tới nguồn năng lượng gai góc và đậm chất Hip-Hop. Xuất thân là một trong những B-Boy đời đầu, từng đăng quang Phái Mạnh Việt 2015 và ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim hành động, anh được kỳ vọng sẽ tạo nên những sân khấu giàu tính trình diễn với màu sắc nam tính, bụi bặm và máu lửa.

Sau nhiều năm cống hiến cho diễn xuất, Tùng Mint coi đây là cơ hội để tìm lại bản ngã nghệ thuật và phô diễn những "tài lẻ" chưa từng công bố. Anh hứa hẹn sẽ đem đến những bước nhảy "cháy" nhất và một tư duy trình diễn mới mẻ, sẵn sàng làm bất ngờ cả các Gai Con lẫn các "Anh tài" cùng tham gia.

Danh sách lần này cũng gây chú ý với sự góp mặt của Hoàng Rob - nghệ sĩ violin đương đại từng đạt giải Cống hiến. Sau hơn một thập kỷ tiên phong đưa violin lên sân khấu giải trí, nam nghệ sĩ bất ngờ "chuyển hệ" khi thử sức ở vai trò ca sĩ. Hoàng Rob cho biết anh đã sẵn sàng bước vào một hành trình "rất chông gai nhưng cũng sẽ rất đáng nhớ" tại ATVNCG 2026.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ là Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023 và Big Song Big Deal 2022. Không chỉ sở hữu giọng hát cá tính, Hà An Huy còn được đánh giá cao ở khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc. Sự xuất hiện của anh được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn kết hợp thú vị giữa tư duy âm nhạc hiện đại của Gen Z với kinh nghiệm sân khấu từ các đàn anh.